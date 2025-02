La surrealista reacción de Real Madrid TV al penalti: "¡Hay que retirarse del campo!"

La polémica ya está servida en el Real Madrid - Atlético de Madrid. El derbi nos dejó varias acciones polémicas, incluyendo una posible expulsión de Ceballos por un pisotón sobre Barrios, aunque el centrocampista de los blancos solo vio la tarjeta amarilla finalmente.

Sin embargo, la acción más decisiva ocurrió unos minutos antes, cuando Tchouameni pisó a Samu Lino dentro del área y Soto Grado, tras consultar el VAR, pitó penalti. Julián Álvarez tomó la responsabilidad y anotó el primer gol del encuentro con una frialdad increíble ante Courtois.

La jugada hizo estallar a los comentaristas de Real Madrid TV, que no podían creerse que el colegiado pitara penalti en la acción antes mencionada. "Es Lino el que va a buscar la pierna de Tchouameni. Es Lino el que se lanza a por él cuando Tchouameni ya ha despejado", explicó uno de los colaboradores.

Las miradas se centraron rápidamente en los colegiados del encuentro, que se llevaron la mayor parte de las críticas: "El penalti es de chiste, el equipo tiene que jugar contra el Comité Técnico de Árbitros", "es un gol de Soto Grado y asistencia de De Burgos Bengoetxea", "el penalti ha sido absolutamente inexistente"...

Los comentaristas del canal oficial del club blanco recordaron entonces el saldo de los equipos con el VAR: "El Atlético ha sido el equipo más favorecido de toda la era VAR". Mientras tanto, la indignación seguía: "A título individual, me retiraría del campo y dejaría de jugar la mugrienta Liga Negreira. Competir en la mugrienta Liga Negreira es asqueroso".

"No tiene sentido hablar de fútbol. Hasta ahora el Madrid no ha jugado bien, creo que el resultado justo era un empate a cero, pero cuando se produce está situación a mí no me da la gana hablar de fútbol. Los jugadores del Madrid están alterados. Es una vergüenza. El estadio ha cantado 'corrupción en la Federación'", concluía uno de los colaboradores.