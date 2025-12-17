Surrealista penalti a favor del Madrid en Talavera: "Es una vergüenza"

El Real Madrid estaba siendo superior al CF Talavera de la Reina y encontró el premio del gol antes del descanso desde los once metros, después de una nueva decisión arbitral muy polémica favorable a los intereses merengues. Kylian Mbappé no perdonó la pena máxima y el conjunto blanco se adelantó en el marcador mientras los aficionados locales entonaban el clásico "Así gana el Madrid".

A menos de cinco minutos para el final de la primera mitad, con 0-0 en el marcador y el equipo de Xabi Alonso asediando la portería de Jaime, Cuadra Fernández señaló penalti por manos de Marcos Moreno. El futbolista del Talavera pugnó con Álvaro Carreras un balón colgado que descendió en picado e impactó con los brazos del primero tras un mal despeje de cabeza. Inicialmente, el colegiado no vio punible la acción, pero tras las protestas blancas acabó considerando que el jugador local había cometido una infracción.

Los analistas de las radios españolas coincidieron claramente en la valoración de la jugada. "Me parece vergonzoso. El penalti lo ha pitado Carreras", aseguró Antonio Romero en la 'Cadena SER'. "No es penalti, lo tiene abajo", añadió Iturralde González. "Esto es una vergüenza de penalti", opinó Poli Rincón en la 'COPE'. "Esto es impresentable. Mbappé la tendría que haber tirado fuera", remató Tomás Guasch.