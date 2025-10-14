CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
El surrealista momento de Courtois con una rata
Sucedió durante el transcurso del partido entre Gales y Bélgica de clasificación para el Mundial 2026
La selección de Bélgica derrotó por 2-4 a la de Gales en Cardiff y los 'diablos rojos' que dirige Rudi Garcia comandan el Grupo J de clasificación para el Mundial 2026 con 4 victorias y 2 empates, por lo que se mantienen invictos y muy cerca de su objetivo. Pero al margen del resultado y del juego, se vivió una situación muy surrealista durante el transcurso del partido en la que se vio inmerso Thibaut Courtois cuando apareció una rata sobre el césped.
El guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica trató de coger con sus guantes al roedor, pero no lo consiguió, pues logró 'driblarle' en sus intentonas, lo que provocó la hilaridad y hasta los 'oés' del público congregado en el Cardiff City Stadium.
El público se lo pasa en grande
Courtois salió del área mientras el juego se desarrollaba en la otra parte del campo, se acercó al roedor y después de pensárselo un instante, trató de atraparle en vano. La rata se paseó como quiso por el centro del campo, hasta que apareció el futbolista galés Brennan Johnson.
El futbolista del Tottenham Hotspur, héroe de los londinenses en la pasada Europa League, fue el más listo de todos, pues sin necesidad de tocar al animal, fue acercándole a la línea de banda hasta que salió del límite del terreno de juego, lo que fue celebrado por los aficionados, entre divertidos e incrédulos.
El juego pudo desarrollarse sin más novedad y de hecho, ni siquiera se tuvo que detener. Thibaut Courtois, que encajó los goles de Joe Rodon y de Nathan Broadhead, tampoco pudo frenar al inesperado 'invitado' al partido.
