REAL MADRID
Surrealista: le regalan un pez a Xabi Alonso en plena rueda de prensa
Momento difícil de creer con el técnico del Real Madrid como protagonista una vez terminado el partido ante el Kairat Almaty en Champions League
Con una satisfactoria 'manita' bajo el brazo, Xabi Alonso se marchó a la rueda de prensa postpartido sin imaginarse la sorpresa que le esperaba allí. Al margen de alguna pregunta de algún periodista que no le gustó demasiado, el técnico tolosarra tuvo que enfrentarse a un momento de lo más curioso.
En medio de la rueda de prensa, uno de los presentes se levantó para ofrecerle un regalo al entrenador del equipo blanco. "Le he preparado un regalo, sé que le gusta pescar", le dijo antes de darle el obsequio. Se trataba de un pez con un altavoz que no paraba de repetir una y otra vez: "1,2 y 3. ¡Hala Madrid!", tal y como grabó Alberto Pereiro, compañero de Onda Cero.
Ante tal escena, el resto de periodistas que se encontraban presentes no pudieron más que mostrar su sorpresa y tratar de grabar con sus móviles el momento. Seguro que Xabi no lo olvida.
Xabi desmiente el cabreo de Vinicius
Por lo que respecta a las declaraciones del entrenador del equipo blanco, Xabi Alonso quiso hacer hincapié en que no había ningún tipo de problema con Vinicius y Fede Valverde. El uruguayo no salió a tocar balón junto al resto de suplentes antes del pitido inicial y se quedó sin minutos, mientras que el brasileño estuvo visiblemente enfadado cuando fue sustituido.
"No tengo ni idea", afirmó Xabi sobre que Fede Valverde no estuviera con el resto de suplentes. "La decisión de que jugara de inicio estaba tomada. Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar y hay que saber manejar".
Sobre el enfado de Vinicius, el técnico se mostró todavía más contundente: "No ha sido rebote. Otro día, pero hoy no. Siempre es cosa del entrenador. Lo de Vini no ha sido una queja. Ha habido un comentario que hemos entendido".
Entre los nombres propios que quiso resaltar Xabi Alonso, no podía faltar el de Kylian Mbappé: "Es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico en frente de la portería. El otro día en el derbi también marcó un gol espectacular. Necesitamos que florezca su calidad. No solo por los goles, por todo. También por su influencia. Puede hacer una temporada espectacular".
El entrenador blanco aboga por centrarse ya "en el Villarreal" y explicó que la victoria ante el Kairat le generaba "satisfacción".
