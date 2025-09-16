El surrealista gol que arrancó la remontada del Madrid en la Youth League

El Real Madrid juvenil arrancó ganando en la primera jornada de la UEFA Youth League tras remontar en un partido loco. Los blancos levantaron hasta dos desventajas en el electrónico y sumaron sus primeros tres puntos en el 88 ante el Olympique de Marsella.

El equipo de Julián López de Lerma empezó mejor el encuentro en Valdebebas. Valde y Carlos Díez tuvieron dos ocasiones muy claras en el primer tiempo, pero ninguno de los dos consiguieron abrir el electrónico. Justo antes del descanso, los franceses abrieron el marcador con un tanto de Mmadi.

El Madrid necesitaba remontar y lo hizo de la manera más surrealista posible. Liberto desdobló por la banda izquierda y envió un gran centro al segundo palo, pero el remate de Jaime Barroso salió muy suave. El portero del Marsella, lejos de controlar la pelota con facilidad, la despejó hacia su compañero Calisto, que se la devolvió de manera tan temeraria que terminó dentro de su portería. Un error muy grave del defensor francés que puso el empate en el marcador en contra de su propio equipo. Uno de los goles más raros de esta temporada.

Con el subidón del tanto, parecía que los blancos le darían la vuelta al encuentro, pero Mmadi volvió a dejar en silencio a los aficionados blancos. Doblete del delantero en el 73 que dejaba al Madrid con muy poco margen para igualar la contienda.

El Madrid entiende de remontadas europeas y parece que sus categorías inferiores también. Rápidamente, Melvin Ukpeigbe asistió a Roberto Martín para igualar otra vez el partido y en el 86 el colegiado señaló un penalti por mano de los franceses.

Jaime Barroso no perdonó y culminó la remontada merengue. El Madrid jugará su siguiente partido el 30 de septiembre ante el Kairat Almaty a las nueve de la mañana.