Surrealista error de Donnarumma para regalarle el gol al Madrid... ¡Aparta la mano!

Otra vez una eliminatoria de Champions League y otra vez un error grosero e incomprensible de un guardameta rival. El equipo blanco se adelantó en el minuto 20 de la primera parte en una acción que nació en un saque de puerta de Thibaut Courtois y que Fede Valverde culminó tras dejar fuera de la jugada a O'Reilly con el control y batir a Donnarumma.

El uruguayo apenas tuvo oposición para marcar el tanto a placer. Cuando el guardameta italiano tenía todo de cara para detener la pelota (la mano prácticamente tocando el balón), cortocircuitó por completo y, pensando que estaba fuera del área, quitó la mano para evitar ser expulsado.

Un error importante, ya que claramente se encontraba dentro del área. El regalo fue un impulso de motivación para el Real Madrid, que se vino arriba y se adueñó por completo del partido, gestionando muy bien la pelota y logrando el segundo gol antes de la media hora, de nuevo por medio de Fede Valverde.

Los errores de los porteros ante el Real Madrid en Champions League han sido la tónica habitual desde hace muchas temporadas. En la memoria de todos está el regalo de Karius a Benzema en una final, el error de Ulreich en las semifinales de esa misma edición, los fallos en salida de balón de Alisson o Mendy...

De hecho, no es la primera vez que Donnarumma protagoniza un error de este calibre ante el Real Madrid. En la temporada 2021-22, en los octavos de final, el italiano se durmió con el balón en los pies y la jugada terminó en tanto para los blancos. Una jugada que estuvo marcada por la polémica, ya que el italiano y el PSG al completo reclamaron una falta de Karim Benzema.

El guardameta del Manchester City no ocultó su decepción con lo ocurrido a la media hora de juego, con caras y gestos de enfado, especialmente tras el segundo gol de Fede Valverde, que le pilló a contrapie. El Bernabéu sigue siendo la pesadilla de Donarumma.