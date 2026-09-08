El surrealista dato sobre los 'regalos' al Real Madrid en Champions

El Real Madrid volvió a encontrarse con uno de esos regalos que se han convertido en habituales en su historia reciente en la Champions. Josep Martínez fue el último en sufrirlo: el portero del Inter perdió un balón ante la presión de Fede Valverde y el uruguayo aprovechó el error para marcar el 2-0 en el Santiago Bernabéu.

Lo llamativo es que la acción del guardameta valenciano no hace más que alimentar una estadística absolutamente surrealista. Según el dato publicado por OptaJose, el Real Madrid se ha beneficiado de 30 errores de porteros que terminaron directamente en gol desde la temporada 2007/08.

La cifra es exactamente el doble que la del segundo equipo de la clasificación. El Arsenal suma 15 en este mismo periodo, mientras que ningún otro club de la Champions se acerca a los registros del conjunto blanco.

Josep Martínez se suma a la lista

El fallo del guardameta del Inter llegó en una situación aparentemente controlada. Martínez recibió el balón dentro del área pequeña e intentó superar la presión de Valverde jugando con los pies, pero el uruguayo consiguió robarle la pelota y marcar a placer.

El error tuvo además un peso importante en el desarrollo del partido, ya que permitió al Madrid ampliar su ventaja antes del descanso. Y, estadísticamente, convirtió a Martínez en el último integrante de una lista de porteros que han acabado siendo protagonistas involuntarios ante el conjunto blanco.

El guardameta español del Inter de Milán, Josep Martínez, se lamenta tras encajar el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Inter de Milan en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid / SERGIO PEREZ / EFE

Una colección de errores interminable

El precedente más recordado probablemente sea el de Loris Karius en la final de 2018. El alemán cometió dos errores que acabaron en goles del Madrid: primero regaló el balón a Karim Benzema y después no pudo blocar un disparo de Gareth Bale.

También en aquella edición, Sven Ulreich protagonizó un fallo decisivo ante el Bayern. El portero germano no controló una cesión de Tolisso y dejó el balón a Benzema, que solo tuvo que empujarlo con la portería prácticamente vacía.

La lista continuó años después con Gianluigi Donnarumma. En 2022, el italiano perdió el balón ante la presión de Benzema en el Bernabéu y su error permitió al francés iniciar la remontada del Madrid contra el PSG. En aquella misma Champions, Edouard Mendy también cometió un fallo en la salida ante el Chelsea que acabó en otro gol del delantero francés.

Y la colección no termina ahí. Alisson sufrió un error especialmente desafortunado contra el Madrid en 2023, cuando un despeje suyo golpeó en Vinicius y terminó dentro de la portería. Un año después fue Manuel Neuer quien protagonizó otro episodio inolvidable: el alemán no pudo blocar un disparo de Vinicius y dejó el balón muerto para que Joselu empatara la semifinal.

Ahora es Josep Martínez quien aparece en la fotografía. El guardameta del Inter, formado en La Masia, se suma a una lista interminable de porteros de primer nivel que han cometido errores determinantes contra el Madrid.