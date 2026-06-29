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REAL MADRID

El Supremo cierra la puerta a los parkings del Bernabéu y tumba el recurso del Real Madrid

El Tribunal Supremo confirma la anulación definitiva del proyecto urbanístico alrededor del Santiago Bernabéu, que queda definitivamente bloqueado

07/10/2025 Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

07/10/2025 Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El proyecto del Real Madrid para ampliar el entorno del Santiago Bernabéu con la construcción de dos aparcamientos subterráneos y un túnel ha quedado definitivamente descartado. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el club blanco contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había anulado la licitación de estas infraestructuras.

La resolución del Alto Tribunal, tal y como ha adelantado El Confidencial, pone punto final a un conflicto urbanístico que se arrastra desde hace años y confirma la imposibilidad de ejecutar el plan previsto alrededor del estadio madridista.

Un revés judicial sin opción de recurso

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo da por firme la decisión previa del TSJM, lo que supone la anulación definitiva del proyecto de los dos parkings y del túnel subterráneo proyectado en el entorno del Bernabéu.

La inadmisión del recurso del Real Madrid implica, además, que la sentencia no puede ser recurrida, cerrando así cualquier vía legal para reactivar la operación urbanística impulsada por el club presidido por Florentino Pérez.

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026 / Europa Press

Condena en costas al club blanco

Junto al rechazo del recurso, el Tribunal Supremo ha impuesto al Real Madrid el pago de 2.000 euros en costas procesales. Esta cantidad se suma a los 12.000 euros fijados anteriormente por el TSJM y a los 6.000 euros correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, que deberán abonarse a los vecinos afectados.

El nuevo pronunciamiento del Supremo refuerza la línea ya marcada por el TSJM el pasado mes de marzo, cuando el tribunal madrileño desestimó los recursos del club y del Ayuntamiento y mantuvo la paralización de las obras de los parkings del Bernabéu, consolidando así el bloqueo del proyecto.

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Con esta decisión, el Alto Tribunal da por cerrada una de las disputas urbanísticas más relevantes vinculadas a la remodelación del Santiago Bernabéu, frenando definitivamente una de las piezas clave del plan de movilidad en la zona.

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