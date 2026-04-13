El superordenador de OPTA dicta sentencia: las opciones de Madrid y Barça de pasar a semis de Champions League

Llegó la hora de la verdad en la Champions League. Ocho equipos siguen en liza en la competición, pero solo cuatro podrán avanzar a semifinales. Estos cuatro nombres se conocerán el miércoles por la noche, una vez hayan finalizado todos los encuentros.

Arsenal, Bayern de Múnich, PSG y Atlético de Madrid parten con ventaja, pero sus rivales todavía tienen que decir mucho en cada una de las eliminatorias. El Superordenador de Opta no descarta ningún resultado, pero sí tiene sus claros favoritos para estar en la ronda de semis.

El Real Madrid tiene una tarea muy complicada en el Allianz / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las predicciones del Superordenador

Por lo que respecta a los resultados de los partidos de vuelta (que no la clasificación a semifinales), el Barça es favorito a hacerse con el triunfo en el Metropolitano con un 50,4% de opciones, dejando un 27,1% al Atlético de Madrid y un 22,5% al empate. Sin embargo, a la hora de valorar las probabilidades generales de pasar, el Superordenador de Opta da más opciones a los de Simeone, con un 79,6%, dejando un 20,4% a los de Flick.

A pesar de que su resultado es más ajustado, curiosamente el Real Madrid tiene menos opciones de estar en semifinales y de lograr la victoria en el partido. De hecho, la inteligencia artificial pone al Bayern como favorito para vencer el encuentro (56,7% de opciones de triunfo local, 20,3% de empate y 23% de triunfo visitante) y para pasar de ronda, con un 83,7% por solo un 16,3% para los de Arbeloa.

Las predicciones del Superordenador de Opta / Opta Analyst

Por lo que respecta a las eliminatorias restantes, los favoritos están todavía más claros. El PSG tiene un 85,8% de opciones de pasar según las simulaciones, dejando al Liverpool en solo un 14,2%. Por último, el Arsenal es el más favorito de todos, con un 88,4% por el 11,6% del Sporting de Portugal.

Todos los que juegan la vuelta como locales, salvo el PSG, que ya cosechó un gran resultado en la ida, son los favoritos a estar en la siguiente ronda. La Champions League siempre trae sorpresas, pero el Superordenador tiene muy claro que los conjuntos que perdieron en la ida lo tienen casi imposible para lograr una remontada.