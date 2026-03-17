El superordenador de OPTA tiene claras las posibilidades de remontada del Manchester City al Madrid

La expectación del City de la semana pasada, al ver que un Madrid debilitado por las bajas les abría una rendija para dejarlos fuera de Europa y sellar su venganza, se esfumó en apenas 45 minutos. Fede Valverde se cargó el equipo a la espalda anotando un hat-trick contra todo pronóstico; un Bernabéu enloquecido fue testigo de cómo Guardiola se quedaba mudo ante un planteamiento que le pasó factura. La derrota pudo ser incluso más estrepitosa, pero Donnarumma salvó el 4-0 tras un penalti errado por Vinicius.

Este miércoles, el Etihad se prepara para creer en lo imposible y buscar una remontada que evite otro 'hat-trick' particular del Madrid: sería el tercer año consecutivo que los blancos los eliminan de la Champions. Sobre el papel, los de Arbeloa siguen muy cortos de efectivos, pero esa premisa ya no sirve como excusa. La ida fue la prueba definitiva de que subestimar al rival no es una opción.

Incluso el superordenador de OPTA ha dictado sentencia sobre las opciones de que el City esté en cuartos. Las estadísticas de este modelo predictivo tienen un veredicto claro y favorecen, por mucho, al equipo que tiene el viento a favor. OPTA otorga al Madrid un 83,80% de posibilidades de pasar, frente a un escaso 16,20% para los ingleses. No hay remontada para la estadística, reflejando un giro de 180 grados respecto a cualquier pronóstico hecho antes del pitido inicial en la ida.

Los jugadores del Madrid se ejercitan en el Etihad / ADAM VAUGHAN / EFE

Adelantando acontecimientos, el Madrid tendría casi cantado su rival en la siguiente ronda con un porcentaje aún más demoledor: el Bayern cuenta con un 99,86% tras el 1-6 de la ida ante el Atalanta. En los otros cruces, el Arsenal lidera ante el Leverkusen con un 79,89% (tras el 1-1 de la ida) y el PSG de Luis Enrique se postula como favorito ante el Chelsea con un 93,81% después del 5-2 a favor de los parisinos.

La moneda está en el aire, pero en Mánchester saben que no solo se enfrentan a un resultado adverso, sino a la mística de un equipo que parece inmune a las bajas y a la lógica. El City tendrá que ofrecer su versión más perfecta si no quiere que esta Champions se convierta, de nuevo, en una pesadilla vestida de blanco. La suerte está echada, y la épica o el adiós definitivo se deciden este miércoles en el césped del Etihad.