Súperoferta del Bayern para intentar convencer a Olise en medio de las dudas

El Bayern de Múnich está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para asegurarse la continuidad de Michael Olise. Según informó Christian Falk, periodista de Bild, el conjunto bávaro prepara una propuesta de renovación que convertiría al internacional francés en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

La intención del club alemán pasa por ampliar su contrato hasta 2031 y prácticamente duplicar su salario. Olise percibe actualmente alrededor de 13,5 millones de euros brutos por temporada, por lo que la nueva oferta supondría un salto salarial de enorme magnitud.

Florentino Pérez y Herbert Hainer, presidentes del Real Madrid y Bayern, durante la eliminatoria de la pasada Champions. / REAL MADRID

Sin embargo, la operación no parece tan sencilla como desearía el Bayern. El propio Christian Falk asegura que en el entorno del futbolista existen dudas sobre su futuro en Múnich. "La situación de Michael Olise se está volviendo un poco peligrosa para el Bayern. Hay personas de su entorno que sostienen que sabe que con el Bayern siempre puede ganar la Bundesliga, algo que ya ha conseguido, además de levantar la Copa de Alemania. El siguiente paso sería pelear regularmente por la Champions League", explica el periodista alemán.

En ese sentido, Falk añade que el sueño del extremo francés según los rumores sería vestir algún día la camiseta del Real Madrid. "Se rumorea que le gustaría fichar por otro club y que el Real Madrid es el equipo con el que debería soñar. Olise habla muy poco, así que nunca se sabe si estos rumores son ciertos, aunque quienes los transmiten son supuestamente personas muy cercanas a él", afirma.

Olise, en el partido ante Suecia / SARAH YENESEL / EFE

El periodista concluye que, al menos por ahora, no espera una renovación inmediata. "No veo al internacional francés firmando un nuevo contrato con el Bayern en un futuro próximo".

El nombre de Olise ha ganado peso en el entorno del Real Madrid. El francés es uno de los perfiles que más gustan en Valdebebas por su calidad en el último pase y la sociedad que está formando con Kylian Mbappé en la selección francesa. Entre los dos están destrozando a todos los rivales de Francia y han convertido a la selección de Deschamps en la gran favorita a alzar el título.

El Bayern mantiene públicamente una postura firme y considera intransferible a una de sus grandes estrellas. No obstante, si las dudas del jugador terminan traduciéndose en una negativa a renovar, el escenario podría cambiar con el paso de los meses y abrir una ventana de oportunidad para los grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid.