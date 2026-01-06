Una Supercopa a vida o muerte para Xabi Alonso sin Mbappé

Nada ha cambiado para Xabi Alonso en el comienzo de 2026. Ni el parón para desconectar en Donostia ni el triunfo amplio frente al Betis han quitado el carácter de examen final que tiene para su proyecto la Supercopa de España. Arabia Saudí ha sido juez y parte de la trayectoria de sus participantes en los últimos años. La pasada temporada, el Barça de Flick se confirmó como candidato a todo en Jeddah.

Un torneo que pone y saca entrenadores

Desde que se disputa con formato 'final four' y en medio de la temporada, el valor del torneo es mucho mayor que el del torneo estival que pasaba desapercibido para la mayoría. La historia así lo demuestra: el formato arrancó en 2020 con el triunfo del Madrid ante el Atlético en los penaltis después de la expulsión redentora de Valverde sobre Morata. Después, los de Zidane ganarían la Liga.

Robert Lewandowski y Flick llegando a Arabia / FCB

En 2021, por la pandemia, el torneo regreso temporalmente a España y se lo llevó el Athletic. En 2022 sería el conjunto vasco el que perdería ante el Madrid de Ancelotti la final en Arabia y al tiempo llegaría la Liga. En 2023, de nuevo la Supercopa fue la antesala de otro título doméstico: Xavi Hernández llevó al Barça a ser campeón y después vendría la Liga.

Un año más tarde, con un Vinicius estelar, se viviría la otra cara de la moneda, con el Real Madrid goleando en Riad. Fue la antesala de la primera renuncia de Xavi, que anticiparía el éxito en la competición regular de los blancos. En la última edición, auge y cambio de rumbo a favor del Barça de Flick, que se convertiría en una maquinaria casi infalible hasta el final de temporada, con Liga, Copa y semifinales de Champions.

Por eso, la Supercopa no es un torneo más. Xabi Alonso lo tiene claro y sabe que la pátina de ultimátum no ha desaparecido para él pese a superar los últimos lances. Un título le daría oxígeno y autoridad ante un vestuario que sigue siendo un volcán dormido. Los desaires de Vinicius son la prueba más evidente. Además, está fresco el recuerdo de cómo el triunfo del clásico contra el Barça fue a la larga un placebo.

Sin Mbappé por la lesión de rodilla

Xabi Alonso fue el primero en advertirlo, aplacando la celebración de sus jugadores en el Bernabéu, previa al largo debate que se generó tras la sustitución de un Vinicius que ha sido pitado en los dos últimos partidos de Liga. La semifinal contra el Atlético, el primero que detectó la vulnerabilidad del técnico vasco, está lejos de ser un trámite, a pesar de que los rojiblancos hayan perdido la senda de la regularidad.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aplaude a sus jugadores durante el partido frente al Betis. / AP

Cuando hay un título en juego, el ambiente cambian, más si cabe en un país como Arabia donde el Madrid acostumbra a jugar de local. Xabi Alonso no podrá contar con Mbappé, al que la mala gestión de minutos le ha llevado a estar en el dique seco, de nuevo, antes de un partido fundamental. Todo arrancó con el golpe en la rodilla que sufrió en la derrota frente al Celta.

A partir de ahí, una mala serie de decisiones que le llevaron a cargarse para lograr un récord de goles naturales que acabó siendo contraproducente. El francés volverá a perderse un derbi madrileño, como ya ocurrió en septiembre de 2024, y la Supercopa al completo. En los otros cuatro que sí pudo disputar vio puerta en los de Liga. Esto abre de nuevo la posibilidad de ver a un Madrid con Gonzalo como '9'.

La actuación del canterano, con un triplete perfecto frente al Betis, abrió un nuevo frente de conversación en la planificación y proyecto del Madrid. Una discusión que afecta a todos los frentes del ataque, pero que terminará sepultada en cuanto vuelva el galo. Todo, aunque su lesión haya creado cierto malestar en las filas internas del club. Así, las "sensaciones" del francés vuelven a marcar el destino inmediato de una entidad que ha convertido cada encuentro de aquí al final de temporada en una reválida para su técnico.