Suker carga contra Vinicius

Davor Suker se pronunció sobre la figura de Vinicius en una entrevista al programa 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio. El croata habló sobre el derbi que dirimirán Betis y Sevilla este domingo, pero también abordó otros asuntos del mundo del fútbol.

Su declaración más contundente fue referente a Vinicius Junior. El ex futbolista del Real Madrid y Sevilla se mostró duro con el brasileño. "Me gusta Vinicius, pero no me gusta su actitud. Se pelea con todo el mundo y eso no es bueno para el fútbol". Un comportamiento que resultó clave para que no se llevara el último Balón de Oro que recayó con merecimiento en Rodri Hernández.

Sus palabras, en cambio, fueron de elogio hacia el Cholo Simeone, de quién dijo que "era un jugador muy inteligente. Aprendió de Bilardo, de cómo vivir los últimos minutos... El fútbol del Cholo es para el Atlético de Madrid. Es un hombre de fútbol que debe estar".

También valoró la figura de Diego Armando Maradona con el que coincidió en su etapa sevillista: "Era un ídolo desde que lo vi en el Mundial de México. Cuando llegué a Sevilla y entrené con él, lo aproveché al máximo".

Suker quedó impactado con la capacidad técnica de la leyenda argentino. "Como él tocaba el balón, no hubo uno igual. Un día me dijo: 'Davor, no mires atrás ni a la izquierda ni a la derecha. Yo te voy a poner el balón adelante'. Y así fue, ante el Valencia, por ejemplo. Me daba pases que solo tenía que empujar. Descansa en paz, Diego. Para mí, junto a Pelé, los mejores de la historia".

Derbi sevillano

Sobre el derbi sevillano relativizó la importancia de la actual clasificación con los béticos en sexta posición con ocho puntos de ventaja respecto al conjunto del Sánchez Pizjuán. "Es cierto que el Betis está en un buen momento, pero en los derbis nunca se sabe. Pellegrini no ha ganando nunca en Liga al Sevilla, eso lo sé".

Suker afirmó que la clave del partido pasa por un "Sevilla que necesita defender bien, es la clave, encontrar su oportunidad y marcar. Hoy en día, jugar fuera de casa a veces es más fácil porque no tienes la presión de tu afición si no marcas rápido. En un derbi, lo importante es la intensidad y aprovechar cualquier error del rival".

De su etapa en el equipo sevillista apuntó que "fue un orgullo" defender su camiseta y que "yo amo el fútbol, siempre digo que hay que respetar y adaptarse a la vida del lugar donde juegas, me metí en la vida española, tomar cerveza o ir a la Semana Santa. Sevilla me dio todo, y yo di lo mejor de mí. Yo siempre devolví el dinero a los equipos en los que jugué, con mis goles y mi rendimiento. Y si después de tanto tiempo la gente sigue recordándome, es porque algo hice bien".