El sueldo de Rodrygo puede ser un problema

No será un verano fácil para Rodrygo Goes. La temporada del brasileño, como la de casi toda la plantilla del Madrid, ha sido decepcionante y su futuro, a día de hoy, está en el aire. El extremo se encuentra en una situación complicada que podría tener una conclusión, sea la que sea, en las próximas semanas.

A pesar de que muchos rumores le sitúan fuera del club, el entorno del futbolista afirma que el jugador quiere quedarse y triunfar en el Real Madrid. Los pasos a seguir parecen claros y Xabi Alonso será fundamental en la decisión que tome el jugador.

Rodrygo espera tener una conversación importante para ver qué planes tiene el nuevo técnico para él. A partir de ahí, una vez sepa su posición y jerarquía en la plantilla, el brasileño tendrá que tomar la decisión más difícil: quedarse o irse.

Al jugador del Madrid no le faltan pretendientes. Tiene cartel en Europa a pesar de que sus últimos meses no han estado al nivel esperado. La Premier le mira con atención, pero su fichaje no sería sencillo para ningún equipo.

El Arsenal de Mikel Arteta es el equipo que ha sonado con más fuerza para hacerse con sus servicios y el propio entrenador vio como un elogio que el conjunto londinense estuviera en la conversación de fichar a un futbolista de su reputación.

El Real Madrid no tiene ninguna necesidad de vender y no lo hará a cualquier precio. Transfermarkt tasa al jugador en 100 millones de euros, pero a priori ningún club estaría dispuesto a llegar a esa cantidad, por lo que el conjunto blanco tendría que conformarse con una oferta inferior.

El problema puede llegar después, a la hora de alcanzar un acuerdo con el futbolista. Según explica Sky Sports, ha habido conversaciones entre Rodrygo y el Arsenal en los últimos días, pero el mayor problema llega con las demandas salariales del futbolista.

El medio explica que Rodrygo quiere cobrar 10 millones de euros netos al año y que el conjunto londinense no está dispuesto a llegar a esa cantidad. El brasileño quiere reconocimiento en el equipo en el que juegue y lo quiere a todos los niveles, pero quizás tendrá que rebajar sus expectativas salariales.