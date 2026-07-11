El 'staff' técnico de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

La segunda etapa de José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu ya es una realidad. Fiel a su carácter meticuloso y a su obsesión por el control de cada detalle, el técnico de Setúbal no ha querido esperar al regreso de sus futbolistas de las vacaciones. Aunque la primera plantilla del Real Madrid está citada para iniciar la pretemporada el próximo 13 de julio, Mourinho y su renovado cuerpo técnico trabajan desde este viernes 10 de julio en la Ciudad Real Madrid. El objetivo es inequívoco: diseñar al milímetro la planificación física y táctica de una temporada que se presenta especialmente exigente.

Para esta nueva aventura, el entrenador portugués ha configurado un equipo de trabajo que combina la confianza de sus colaboradores más cercanos con perfiles conocedores de la exigencia y la identidad del club blanco. Un cuerpo técnico pensado para gestionar tanto los aspectos tácticos como la compleja convivencia de un vestuario repleto de figuras de primer nivel.

Sami Khedira, el nuevo nexo entre Mourinho y el vestuario

El nombre que más expectación genera en el nuevo organigrama es el de Sami Khedira. El excentrocampista alemán regresa al Real Madrid, donde jugó entre 2010 y 2015, para desempeñar una función estratégica: actuar como enlace entre el entrenador, la directiva y la plantilla.

Mourinho quiere volver a tener a Khedira bajo sus órdenes y juntarlo con Cesc en el centro del campo / EFE

Mourinho consideraba imprescindible contar con una figura de autoridad que conociera de primera mano la presión que supone vestir la camiseta blanca y competir en el Bernabéu. Un perfil similar al que representó Aitor Karanka durante la primera etapa del técnico portugués. Aunque la dirección deportiva valoró otras alternativas, entre ellas la de Pepe, finalmente la elección recayó en Khedira, uno de los hombres de confianza de Mourinho durante la histórica Liga de los récords. Retirado desde 2021, el alemán afronta ahora su primer gran desafío en los banquillos.

Tralhão y Machado, los arquitectos de la pizarra

La responsabilidad del trabajo táctico recaerá en dos de los técnicos portugueses con mayor proyección, ambos procedentes de la reciente etapa de Mourinho en el Benfica.

João Tralhão, de 45 años, será el principal asistente táctico. Tras pasar 16 años en la cantera del conjunto lisboeta, se ha consolidado como un técnico de perfil analítico y visión moderna del juego. Su trayectoria internacional incluye experiencias como ayudante de Thierry Henry en el AS Mónaco y de Nuri Şahin en el Borussia Dortmund. Su relevancia dentro del cuerpo técnico es tal que está capacitado para asumir el mando del equipo e incluso comparecer ante los medios en ausencia del primer entrenador, como ya sucedió durante la pasada temporada.

Joao Tralhao, primero por la derecha, junto a José Mourinho, en el Juventus - Benfica. / Europa Press/Contacto/Jonathan M / Europa Press

Junto a él trabajará Pedro Machado, de 41 años, un perfil cada vez más cotizado en el fútbol moderno por su capacidad para integrar los aspectos tácticos y físicos del rendimiento. Tras coincidir con Mourinho en Fenerbahçe, será el encargado de trasladar las exigencias del modelo de juego al trabajo diario sobre el césped de Valdebebas.

El músculo, el análisis y la portería

La intensidad competitiva, la agresividad en los duelos y la velocidad en las transiciones son señas de identidad innegociables en los equipos de Mourinho. Para garantizar el nivel físico que exige ese estilo, el Real Madrid ha incorporado a António Dias (43 años) como responsable de la preparación física.

Dias llega avalado por su trabajo junto a Nuno Espírito Santo en clubes de la Premier League como Wolverhampton, Tottenham y Nottingham Forest. Considerado uno de los preparadores físicos más exigentes del continente, tendrá la misión de mantener al equipo en condiciones óptimas durante una temporada de máxima carga competitiva.

El área de análisis estará liderada por Roberto Merella, italiano de 37 años y uno de los colaboradores más cercanos de Mourinho. Tras iniciar su carrera en clubes modestos de Italia y Rumanía, pasó por el Inter de Milán —con el que conquistó el Scudetto— y por el Hellas Verona antes de incorporarse al proyecto de Mourinho en la AS Roma en 2022. Desde entonces ha acompañado al técnico portugués en todas sus etapas, desde Turquía hasta Portugal, y ahora aterriza en Madrid como 'chief match analyst'. Dentro del cuerpo técnico es considerado la principal referencia en materia de análisis y estudio de rivales.

La preparación de los guardametas quedará en manos de Nuno Santos (53 años), exportero profesional y colaborador habitual de Mourinho desde su etapa conjunta en el Tottenham. Ambos compartieron posteriormente experiencias en la AS Roma, donde conquistaron la Conference League, y en el Benfica. Conocido por su fuerte personalidad y por una metodología de trabajo especialmente exigente, Santos será el encargado de maximizar el rendimiento de los porteros madridistas.

Por su parte, Antonio Pintus y Luis Llopis, responsables de la preparación física y del trabajo específico de porteros durante las últimas temporadas, continuarán vinculados al club. No obstante, sus funciones dentro de la nueva estructura técnica todavía no han sido definidas.