Soto Grado pitó el primer penalti en contra del Real Madrid en toda la liga

Soto Grado no lo vio en directo, pero gracias a la intervención del VAR se hizo justicia y el equipo madridista comprobó por primera vez en la liga la sensación de sufrir un penalti en contra. Tchuameni no midió bien y cometió un pisotón sobre Samu Lino que el colegiado pudo revisar y sancionar de manera correcta.

Han tenido que pasar 23 jornadas para que el Real Madrid haya sufrido un penalti en contra. Pese a las quejas por una supuesta persecución arbitral después de la dura entrada de Romero a Mbappé, el Real Madrid tiene esta temporada muy pocos motivos para llorar.

En cualquier caso, lo remarcable es que Soto Grado no pitó en directo un penalti indiscutible y tuvo que ser a través del VAR que indicase los once metros. De Burgos Bengoechea recomendó al árbitro que estudiara las repeticiones de la jugada y las imágenes no dejaron ninguna opción para ignorar la pena máxima.

Julián Álvarez no desaprovechó la ocasión de oro y marcó con un remate al estilo Panenka.

La diferencia 10-0 entre penaltis a favor y en contra se ha acortado de manera mínima gracias a la imprudencia de Tchuameni y al acierto arbitral. ¿Tardarán los árbitros 23 partidos más en pitar un penalti contra el real Madrid en la liga? Esperaremos ansiosos a la interpretación '100% objetiva' de RMTV.