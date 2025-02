Soto Grado, árbitro para el derbi entre Real Madrid y Atlético

Ya es oficial: César Soto Grado será el encargado de dirigir el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid del próximo sábado. El colegiado del Comité Riojano estará acompañado en el VAR por Ricardo de Burgos Bengoetxea, del Comité Vasco.

En lo que llevamos de temporada, Soto Grado ha pitado al Real Madrid en dos ocasiones (empate 1-1 ante el Mallorca y victoria blanca 1-2 ante el Valencia). Por lo que respecta al Atlético, también han sido dos los encuentros que le ha dirigido, con pleno de triunfos para los rojiblancos (3-0 ante el Valencia y 1-0 ante el Getafe).

Se trata de una designación que puede traer polémica consigo por las críticas que han realizado ambos equipos al colegiado en diferentes ocasiones. Sin ir más lejos, Soto Grado fue el colegiado que expulsó a Vinicius Jr en el encuentro ante el Valencia por su manotazo a Mamardashvili.

En el último derbi que pitó, en Copa del Rey en 2023, fue muy protagonista por sus decisiones. El Madrid se llevo el triunfo en un encuentro que terminó con Savic expulsado y con mucha polémica debido a que Ceballos no vio la roja. Gil Marín, CEO del equipo rojiblanco, incluso emitió un comunicado tras lo sucedido en aquel partido, criticando duramente al estamento arbitral y al equipo blanco.

"Cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y solo hay que recordar la historia. El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. Ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas", escribió el CEO del Atlético de Madrid.

Por si fuera poco, el partido se jugará en medio de un clima de crispación por lo que ha sucedido en la última semana. Tras el comunicado del Real Madrid contra los árbitros, los clubes, LaLiga y la RFEF han mostrado su descontento por la actitud del conjunto blanco, incluso llegando a pedir sanciones para ellos por su comportamiento.