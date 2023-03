Sospechoso viaje del agente de Ancelotti a Brasil

Frank Trimboli ha estado en el país sudamericano esta semana, según descubrió ‘UOL Esporte’, aunque no se sabe si se reunió con la CBF El italiano dice no saber nada, pero le atrae la posibilidad de entrenar a la canarinha, sobre todo si el Real Madrid no le respeta el contrato

Carlo Ancelotti niega sabe nada del interés de Brasil en ficharlo. Cuando le preguntan, aduce que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 y que quiere cumplirlo, pero sabe que no va a depender de él, sino de que gane algún título en las tres competiciones en las que siguen vivos. Sin embargo, no cuadran sus declaraciones con los movimientos de su representante Fran Timboli, que ha visitado esta semana el país sudamericano según descubrió ‘UOL Esporte’.

Es mucha casualidad hacer coincidir en el tiempo el desplazamiento de su agente a Brasil, aunque no se ha podido comprobar si Trimboli mantuvo o no alguna reunión con los dirigentes de la Confederación Brasileña. El interés es un hecho y que los dirigentes de la canarinha esperen acontecimientos para saber si el italiano seguirá o no en el Real Madrid, también está confirmado desde los medios de aquel país.

BUENAS RELACIONES CON EL REAL MADRID

Van más allá. Aseguran que la CBF quiere mantener buenas relaciones con el Real Madrid, un acercamiento cordial con el fin de que si Ancelotti decide marcharse en junio y renunciar a su contrato, no tenga que pagar para poder irse al quedarle otro año de compromiso. En el Real Madrid están al corriente de la situación y a la espera de acontecimientos, porque el equipo no es que maraville e incluso han dado ya un toque de atención al italiano.

Sin embargo, el Madrid sigue vivo en la Liga, en la Copa y en la Champions, aunque en las dos primeras competiciones depende del Barcelona. Esos dos Clásicos pueden ser clave en el futuro del italiano. En el mejor de los casos se colaría en la final de la Copa si remontan el 0-1 que le endosó el Barça en el Bernabéu, mientras que en la Liga seguiría por detrás. La perspectiva no es demasiado optimista de ahí que Ancelotti pueda estar jugando a dos bandas al atraerle la posibilidad de entrenar a la canarinha.