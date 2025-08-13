Sorpresa en la presentación de Mastantuono: ¿con guiño al mercado de fichajes?

Uno de los fichajes más esperados por el madridismo es el de Franco Mastantuono. El argentino es el único al que aún no hemos podido ver a las órdenes de Xabi Alonso, ya que los blancos están esperando a que cumpla los 18 años. Precisamente, será el próximo jueves 14 cuando será presentado el día de su mayoría de edad, un gran regalo.

Desde su presentación se han ido barajando en redes sociales posibles dorsales para el ex de River Plate. Con el 16 y el nueve ocupados por Gonzalo García y Endrick, respectivamente, solo queda uno libre en la primera plantilla: el 25.

En la Liga española los jugadores con contrato en el primer equipo solo pueden llevar dorsales del 1 al 25. El Madrid los tiene todos cubiertos menos el último. Pero parece ser que no será así y que Franco Mastantuono podría acabar llevando el 30, como avanzó la cuenta de X NoKai. El mismo que portaba en Argentina con el club millonario y precisamente, el mismo que llevó Leo Messi en su primer año en el FC Barcelona.

Mastantuono celebra su gol ante Boca / TNT

Así, el argentino no tendría ficha del primer equipo y sería inscrito con el Castilla, algo habitual en jugadores jóvenes, y permitiría más flexibilidad a los blancos.

Esa noticia ha gustado mucho a los aficionados por dos motivos. El primero porque el 25 no es un número de gran tradición en el fútbol y no gustaba a los merengues. Pero el más importante es que este '25' libre dejaría abierta una posibilidad de una nueva y última incorporación.

Una solución para poder fichar

Si Franco termina portando dorsal del primer equipo, el Madrid debería vender a alguien antes de poder fichar. Ya que sin fichas libres, el 'posible nuevo fichaje' debería esperar para ser inscrito.

Xabi Alonso ha conseguido mejorar la plantilla respeto a la de Ancelotti la temporada pasada. Los fichajes de Carreras, Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Mastantuono fueron las primeras exigencias del nuevo técnico, pero a pesar de los más de 160 millones gastados, el tolosarra sigue viendo grietas en el equipo. En concreto dos: Xabi pide otro central de garantías, al no fiarse de Rüdiger, Militao y Alaba, y quiere un cerebro en el centro del campo.

Álvaro Carreras posa con Florentino Pérez, durante su presentación con el Real Madrid / Real Madrid

Ahora mismo, la rampa de salida está parada. Alaba no quiere salir, Mendy no tiene ofertas y el tema de Rodrygo se complica cada día más. Por lo que si nadie sale, una manera para desahogar el Madrid en las fichas podría ser dándole a Mastantuono dorsal del filial para poder inscribir a otro con el 25.

El dorsal será revelado en la presentación

Pero para saber realmente cuáles son los planes del Real Madrid con su nueva perla deberemos esperar a la presentación, que se llevará a cabo el jueves 14 de agosto a las 13:00h en la Ciudad Real Madrid.

El futbolista estará acompañado por Florentino Pérez y posteriormente saldrá a rueda de prensa para dar sus primeras palabras como jugador del Real Madrid.