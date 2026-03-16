Sorpresa: Guardiola da día libre a sus jugadores antes del partido ante el Madrid

El Manchester City afronta este martes uno de los retos más difíciles de la carrera de Pep Guardiola. El conjunto que dirige el técnico catalán tiene la difícil tarea de intentar obrar un milagro y remontar el 3-0 que el Real Madrid le endosó en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los blancos llegan a Manchester crecidos después del despliegue que mostraron ante el conjunto inglés en el Bernabéu y ante el Elche en el último partido de Liga. Además, Arbeloa recupera para el encuentro a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Las dos estrellas del conjunto blanco han entrado en la convocatoria, pero no se espera que sean titulares y solo jugarán si es estrictamente necesario.

Pep Guardiola en el Bernabéu. / DPA vía Europa Press

La noticia ha saltado en la mañana de este mismo lunes, cuando se ha confirmado que Pep Guardiola ha tomado la decisión de cancelar el último entrenamiento antes del partido ante el Madrid para dar el día libre a los futbolistas. Un hecho sorprendente, ya que es la última oportunidad de los 'sky blue' para ultimar detalles sobre el césped antes del encuentro del martes.

Hay mucha expectación por ver qué dice al respecto de esta decisión y del encuentro Pep Guardiola, que comparecerá este lunes a las 13:30 hora española en rueda de prensa junto a Bernardo Silva. Una comparecencia ante los medios que podrás seguir en directo en la web del Diario SPORT.

A pesar de la sorpresa general, no es la primera vez que el técnico 'citizen' da el día libre a los suyos en la previa de un partido de Champions. Algo similar ocurrió hace unos meses, en el partido que el conjunto inglés disputó ante el Borussia Dortmund en la fase de liga de la competición europea.

Guardiola, desesperado en la banda del Bernabéu. / Juanjo Martín / EFE

Curiosamente, aquel 5 de noviembre el Manchester City ganó 4-1 al conjunto alemán con un doblete de Phil Foden y tantos de Haaland y Cherki. Un resultado que, de repetirse en el Etihad este martes, mandaría el partido ante el Real Madrid a una emocionante prórroga.

No obstante, la misión de los de Guardiola es bastante más complicada debido al resultado cosechado en la ida, al planteamiento y el nivel del Real Madrid de Arbeloa y a las sensaciones que han transmitido los dos conjuntos en la última semana, totalmente opuestas.