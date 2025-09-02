Sorpresa: un club turco quiere fichar a Asencio

El Real Madrid cerró el mercado de fichajes hace días, pero podría haber una sorpresa de última hora. Tras la decisión de Dani Ceballos de seguir en el club, parecía que la plantilla se quedaría como está, pero una oferta de un club de Turquía podría provocar una salida inesperada.

Según publica el Diario As, el Besiktas está interesado en llevarse a Raúl Asencio. El medio informa que el conjunto turco incluso habría contactado con la directiva del Real Madrid para intentar la cesión por una temporada, hasta junio de 2026.

En Turquía el mercado de fichajes cierra más tarde, concretamente el 12 de septiembre, por lo que los clubes tienen tiempo todavía para hacer cambios en sus plantillas. El Besiktas se encuentra en un momento convulso. Tras caer en la el playoff de la Conference League y no clasificar para la competición europea, la directiva tomó la decisión de despedir a Ole Gunnar Solskjaer. Su lugar lo ocupó Sergen Yalçin.

Ole Gunnar Solskjaer fue despedido en el Besiktas / LAP

El club ha hecho una inversión muy importante este verano, fichando a jugadores de la talla de Joao Mario, Tammy Abraham, Kokçü o Nididi con la idea de estar en la parte alta de la tabla. Con el mercado todavía abierto, los turcos quieren seguir reforzándose y, según los informes, han fijado su mirada en Asencio.

El papel del canterano del equipo blanco ha caído en picado en los últimos meses. Tras hacerse con un hueco en el once de Carlo Ancelotti e incluso ser convocado con la selección española, el central se ha visto relegado a un segundo plano.

Asencio, cuestionado por su mal Mundial / EFE

El Mundial de Clubes fue un suplicio para él, con actuaciones erráticas que podrían haberle sentenciado con Xabi Alonso. De momento, el tolosarra pone por delante a Huijsen, Militao y Rüdiger, por lo que en el mejor de los casos Asencio es ahora mismo el cuarto central del /es/noticiasMadrid.

Con esta tesitura, el defensa tendrá que decidir si una salida en forma de cesión es lo mejor para su carrera deportiva y para evitar estancarse ante la falta de minutos. No obstante, parece difícil imaginar al Madrid aceptando una salida de una pieza de su plantilla teniendo en cuenta que ya no puede suplirla y que en una temporada larga necesitará a todos.