Los sorprendentes candidatos al Balón de Oro para Carvajal: ni Bellingham ni Vinicius

La Selección Española se ha convertido, sin ninguna duda, en el mejor equipo de esta Eurocopa 2024. Este el domingo los de Luis de la Fuente disputarán la final de la competición continental ante Inglaterra. El buen rendimiento de la selección en el torneo obliga a empezar a pensar quién podrá llevarse el Balón de Oro de esta temporada. En el vestuario, de hecho, empieza a crecer la idea de qué Rodri o Carvajal podrían ser los principales candidatos.

Ambos han hecho una temporada muy reconocible y ganar la Eurocopa sería un aliciente más para que los dos futbolistas españoles opten al galardón. Las declaraciones, no obstante, fueron más que sorprendentes.

Carvajal: "Me pongo como candidato"

En la previa de la Final de la Eurocopa donde España se verá las caras con Inglaterra, Dani Carvajal reconoció en los micrófonos del Chiringuito que ha hecho méritos más que suficientes para ganar el Balón de Oro.

El lateral español confesó que tendrá un partido complicado ante Inglaterra y espera poder ‘arrebatarle’ el título de Eurocopa a su compañero de equipo Jude Bellingham, uno de los favoritos, a 'priori', para levantarlo.

En la misma entrevista, también decidió dejar de lado a Vinicius. En su lugar, puso a Rodri y por último a Joselu. “A mí me daría cinco puntos. ¡Hombre si me lo gano estaría de pu.. madre! A Rodri le daría tres y a Joselu uno. No meto a ninguno otro [Vinicius o Bellingham] porque quiero que ganemos la copa”, reveló el defensa.

El lateral ha firmado uno de los mejores años de su carrera deportiva. Ha ganado La Liga, la Champions, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes, logrados esta temporada. Además, fue clave con su gol en la final de la Champions ante el Dortmund y ahora se encuentra jugando una nueva final.

Sin embargo, sorprenden sus declaraciones al colocarse como uno de los candidatos al Balón de Oro y dejar fuera a sus dos compañeros del Real Madrid.

"Rodri y Joselu también lo merecen"

Aunque el Balón de Oro restringiera sus normas para premiar el rendimiento individual por encima del mérito colectivo, lo cierto es que una parte importante de la votación sigue dependiendo de los galardones colectivos. Rodri tiene muchas posibilidades al ser un año más el faro de una Selección española finalista de la Eurocopa.

El pivote fue campeón de la Premier y está siendo uno de los mejores de la selección y también ha hecho más que méritos individuales para poder ganar el Balón de Oro. De hecho, muchos lo colocan como el principal candidato si logra finalmente ganar la Eurocopa.

Por último,a Joselu, compañero de equipo, de selección y también 'cuñado' del lateral español, lo coloca como candidato a ganarlo.

Ni Bellingham, ni Vinicius para el Balón de Oro

Carvajal cree que tanto Jude como 'Vini' no deberían ganar el Balón de Oro. Según Carvajal, los tres nominados tendrían que ser jugadores de la selección española por su buen papel en la Eurocopa.

Bellingham aterrizó en Madrid de la mejor manera posible con un registro de goles muy importante durante la temporada y fue clave para su equipo en las grandes competiciones. El inglés, además, se encuentra en una nueva final. Será el rival de España en la Eurocopa y puede ser candidato a llevárselo.

Sin embargo, Carvajal lo dejó fuera, como a Vinicius, eliminado de la Copa América en cuartos de final.