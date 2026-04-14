Sorprendente veredicto del CTA sobre el penalti de Mbappé

Fue la gran polémica de la jornada y, como tal, no podía faltar en 'Tiempo de Revisión', el espacio donde el CTA examina las decisiones arbitrales y se 'moja' (casi siempre) dando su opinión. Mbappé cayó dentro del área tras un golpe con el codo de Vitor Reis que dejó al francés sangrando y que, de haberse pitado como infracción, hubiese significado penalti a favor del Real Madrid, que estaba 1-1 en el marcador ante el Girona.

"Es una acción controvertida", empieza analizando la voz en off del vídeo. "Se produce una disputa entre ambos jugadores. Por un lado hay un contacto del defensor en el rostro del delantero y de forma prácticamente simultánea otro contacto en la pierna de apoyo del delantero. Todo ello derivado de la dinámica y la inercia propia de la acción. El árbitro, correctamente posicionado, y con visión directa de la jugada decide que el juego continúe", analizan.

"Coexisten distintas posibles lecturas. El árbitro puede interpretar que los contactos observados son consecuencia del propio choque y del movimiento natural, sin apreciar una utilización ilegal del brazo como para ser sancionado como falta punible. El colegiado adopta una decisión basada en su criterio en directo, considerando que no existen elementos concluyentes para sancionar la acción", añaden sobre la decisión que tomó Alberola Rojas.

A partir de ahí, empieza el veredicto: "El CTA considera que la acción puede entenderse como imprudente, al emplear el defensor un brazo que termina impactando en la cara del atacante en el desarrollo de la disputa. El defensor, con el brazo extendido para ganar espacio, golpea de forma imprudente la cara del jugador local. En opinión del CTA, la acción es susceptible de ser señalada como penalti".

"Al tratarse de una acción interpretativa no se aprecia un error claro o manifiesto del árbitro de campo, por lo que el VAR actúa correctamente no intervenir", concluyen, salvando por completo al VAR de su no intervención en una de las jugadas más comentadas de toda la jornada.