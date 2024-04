La sorprendente renuncia de Tuchel para el partido ante el Madrid

Thomas Tuchel dejó entrever ayer que no cuenta con Thomas Müller para la ida de las semifinales de la Champions ante el Madrid del 30 de abril.

Sus palabras sorprendieron porque llegaron después de que el mediocampista tuviera una actuación destacada con un doblete en la victoria del Bayern ante el Unión Berlín (1-5). El alemán marcó dos goles y demostró que todavía puede ser un futbolista diferencial.

Pero Tuchel subrayó que los goles no explicaban el momento del futbolista, al que no ve en un estado de forma apto para un partido de la exigencia ante el Madrid. El conjunto bávaro disputará el primer encuentro en casa y, cuando al técnico le preguntaron por si contaría con Müller, fue contundente: "No", dijo. Para luego explayarse más en los motivos.

"Él lo sabe. Su estado de forma hoy aún no es bueno", empezó diciendo. Apuntando a que la mirada de los periodistas sobre su actuación era superficial, como si solo se hubieran quedado con sus tantos.

"Los goles fueron absolutamente top, pero nada más. Podemos discutirlo interminablemente pero tengo mi opinión. Él también lo sabe, vio el partido de la misma manera que yo. Sabemos lo que puede hacer, pero eso no tiene nada que ver con el partido ante el Real Madrid".