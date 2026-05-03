Durante años, Dani Carvajal vivió uno de los periodos más frustrantes de su carrera deportiva, encadenando lesión tras lesión sin encontrar una explicación clara.

El propio jugador reconoció en el programa Universo Valdano que en 2021 apenas pudo disputar 12 partidos, atrapado en una dinámica de recaídas constantes.

La solución, sin embargo, no llegó desde el terreno de juego, sino desde la mesa. Bajo la supervisión de la nutricionista Itziar González de Arriba, el futbolista modificó por completo su alimentación, eliminando el gluten y adoptando hábitos mucho más personalizados. El resultado fue inmediato: menos inflamación, mejor recuperación y una notable mejora en su rendimiento.

El protagonista inesperado: el brócoli al horno

Lejos de dietas complejas o recetas sofisticadas, el alimento que simboliza este cambio es tan sencillo como efectivo: el brócoli al horno. El propio Carvajal lo ha señalado, incluso entre risas, como su plato favorito dentro de su nueva rutina alimentaria.

Este vegetal destaca por su alto contenido en vitamina C, vitamina K y ácido fólico, además de su potente efecto antioxidante. Estas propiedades lo convierten en un aliado clave para la recuperación muscular y la prevención de lesiones, dos aspectos fundamentales en el deporte de élite.

Más allá de sus beneficios nutricionales, el brócoli al horno ofrece una textura crujiente y un sabor más intenso, lo que facilita su incorporación habitual en la dieta sin caer en la monotonía.

El sorprendente plato favorito de Dani Carvajal que cambió su carrera / Archivo

La ciencia detrás del cambio

En el caso de Carvajal, los análisis revelaron que el gluten generaba una respuesta inflamatoria inmediata a nivel muscular.

Según la especialista, eliminar este componente permitió mejorar no solo los marcadores físicos del jugador, sino también su capacidad de recuperación y resistencia. El brócoli, por su parte, se convirtió en un pilar de su dieta por su capacidad antiinflamatoria, especialmente relevante en contextos de alta exigencia física.

Una lección más allá del fútbol

La experiencia de Dani Carvajal pone de relieve la importancia de entender la alimentación como una herramienta clave para la salud y el rendimiento, no solo en el deporte profesional, sino también en la vida cotidiana.

Su caso demuestra que pequeños cambios, como apostar por alimentos naturales y adaptados a cada organismo, pueden tener un impacto profundo. Y en su historia, un plato tan sencillo como el brócoli al horno ha pasado de ser una elección secundaria a convertirse en el símbolo de su recuperación.