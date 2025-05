'Sorpasso' de Güler: su primer clásico como titular

La gran duda de Ancelotti para el clásico era si confiar en Rodrygo como titular o dar la oportunidad a Arda Güler tras sus grandes actuaciones. Según lo que apuntan desde la capital, la decisión está tomada y el turco saldrá de inicio por primera vez ante el FC Barcelona.

Los precedentes dejaban claro que jugar con Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham no daba buenos resultados. Aunque la pólvora arriba era importante, los blancos perdían mucha consistencia en defensa ya que los cuatro defendían bastante poco. Ahora, Ancelotti apuesta más por volver al sistema en rombo de la temporada pasada que tantos éxitos dio y saldrá así a Montjuïc para intentar remontar LaLiga.

El Barça le ha marcado 12 tantos al Real Madrid esta temporada, y con las bajas importantes que tienen los blancos en defensa, el italiano se ha visto obligado en reforzar el centro del campo para intentar quitarle la pelota a los azulgranas.

Rodrygo, un gol en 25 partidos

El damnificado ha sido Rodrygo Goes, uno de los futbolistas más criticados por la afición blanca en los últimos meses. El brasileño está muy lejos de su mejor versión y solo ha marcado un gol en tres meses. Unas cifras terribles para un delantero del Real Madrid.

El último gol del '11' fue en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, pero para encontrar su anterior tanto nos tenemos que remontar hasta el 29 de enero ante el Brest. Unos datos muy malos que han condenado a Rodrygo en la etapa final de la temporada.

Rodrygo celebra su gol contra el Atlético de Madrid / AP

Aunque Ancelotti no quiso dar pistas sobre el once, en Madrid no hay dudas de que el titular será el turco:"Rodrygo ha vuelto, se ha entrenador bien toda la semana. Está disponible. Tenemos muchas opciones para el once, los dos (Rodrygo y Arda Güler) son una opción importante".

Güler, clave en los últimos partidos

La situación de Güler es completamente contrario a la del brasileño: dos goles y dos asistencias en tres encuentros. Además de dar soluciones en el centro del campo de Ancelotti. Tras una temporada muy gris del turco, está encontrando su versión más decisiva en los días finales del curso.

Y es que el ex del Fenerbahçe le da al Madrid dos cosas que no tenía hasta ahora: calidad en el centro del campo para crear y el desborde que había perdido Rodrygo en la banda derecha. El bajón del brasileño ha sido clave para la entrada del turco que arranca desde la derecha pero con mucha libertad para meterse entre líneas. En un Madrid plano, Güler es una bendición para dar velocidad a la pelota.

Además, uno de los puntos clave de Arda es el balón parado. En su pierna izquierda tiene un guante y todos los córners son opciones de peligro. En la final de Copa ya le puso un centro a la cabeza a Tchouameni para poner por delante al Real Madrid.

Güler gana enteros para ser titular en el clásico / Agencias

"Creo que estos dos últimos años lo hemos hecho bien a balón parado. Arda es un gran lanzador, también Modric. Tchouameni lo hace muy bien de cabeza, nos falta Rüdiger. Es un aspecto importante del partido de mañana, para ambos lados, ofensivo y defensivo. Hay muchos aspectos de este partido de como juega el Barça que tendremos que estar atentos. Todas las cosas que hemos hablado y trabajado con los jugadores. Si me escuchan, va a salir bien", explicó Ancelotti sobre el balón parado.