La sonrojante estadística que define la temporada del Real Madrid

El Real Madrid no ha realizado un buen primer tramo de curso, pues hasta el momento ha perdido el primer título del año al perder en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, ha caído eliminado de la Copa del Rey ante un Segunda División como el Albacete, va segundo en Liga por detrás del propio Barça y, por si no fuera suficiente, ha quedado fuera del top-8 de la fase de liga de la UEFA Champions League, viéndose destinado a disputar la ronda de play-offs cuando tenía todo de cara para ir directamente a octavos.

El mal rendimiento del equipo, sumado a la poca capacidad de construir juego, a la fragilidad defensiva y a la mala relación con algunos pesos pesados del vestuario como Vinicius, Valverde o Bellingham, le costó el puesto a Xabi Alonso, mientras que Arbeloa trata ahora de mantener el barco a flote, aunque su inicio no ha sido el deseado, al perder una competición y empeorar la situación en Europa tras solo seis partidos en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Además, algunas estadísticas exponen que la situación del Real Madrid puede ser incluso peor de lo que muchos aficionados creen, puesto que muy pocos equipos en Europa conceden tanto.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa a Thibaut Courtois / Ballesteros / EFE

El segundo equipo que más encaja en las cinco grandes ligas

De hecho, según datos de Opta, teniendo en cuenta todas las competiciones y contando desde el inicio del año 2025, solo hay un equipo que ha encajado más goles que el Real Madrid entre las cinco grandes ligas europeas (española, inglesa, francesa, italiana y alemana), el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga. Si bien es cierto que los madridistas han jugado más competiciones que la gran mayoría de conjuntos europeos, al sumar Supercopas de España, Copa del Rey, LaLiga, Champions League y Mundial de Clubes, esto no significa que la cifra deje de ser sonrojante, pues no es el único gran club en haber jugado tantos choques y sí el que más concede de todos los gigantes del mundo del fútbol.

En 76 partidos los madridistas han concedido 94 goles, mientras que el club alemán ha concedido dos más en 55 encuentros. Sin ir más lejos, en esta campaña el club blanco ha recibido 18 goles en Liga, tres en Copa del Rey, 12 en UEFA Champions League y cuatro Supercopas de España, lo que supone un total de 37 goles en 34 partidos.