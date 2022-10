Son podría salir del Tottenham... con destino Madrid

El delantero surcoreano tiene contrato hasta 2025, pero se estaría planteando salir de Londres Ya en el verano la prensa inglesa había hecho eco del interés del Madrid en el jugador

El pasado verano, el Real Madrid estuvo bastante atento a la situación de Son Heung-Min en el Tottenham. Aunque el equipo, con Antonio Conte en el banquillo, logró certificar su regreso a la Champions, el surcoreano no estaba del todo a gusto con la irregularidad del conjunto en las últimas temporadas. El diario inglés The Sun informó en su momento sobre el posible fichaje por el Madrid del internacional de Corea del Sur, aunque al final no se produjo su salida de Londres.

No obstante, que Son se haya quedado bajo las órdenes de Conte no quiere decir que su decisión sea la de permanecer en el Tottenham. Su intención sigue siendo salir del club, según informa el diario alemán Sport1. El ex jugador del Hamburgo y Bayer Leverkusen intentará abandonar a los Spurs, a pesar de tener contrato hasta 2025 y su destino podría ser el Santiago Bernabéu. Ancelotti se mantiene atento, y es que la velocidad, técnica e instinto goleador del delantero son del interés del entrenador blanco, que vería con buenos ojos su incorporación a la disciplina madridista.

Son contabiliza 136 goles y 76 asistencias con el equipo del norte de Londres, según datos del mencionado rotativo alemán. A sus 30 años, la intención del jugador es trasladarse a un equipo que le garantice éxitos deportivos inmediatos porque, aunque los Spurs tienen confianza en el trabajo de Conte y ya hasta se ha tocado el tema de una renovación, la conclusión del jugador es que esos triunfos no necesariamente van a llegar a corto plazo. El delantero ya tendrá tiempo para pensar tras el Mundial de Qatar, en donde se enfrentará a Uruguay, Ghana y Portugal, como parte del grupo H.