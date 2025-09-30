Estos son los próximos rivales del Real Madrid en Champions: calendario, fechas y partidos

El Real Madrid sigue avanzando a buen ritmo en la Champions League 2025/26. El regreso de la máxima competición europea ha sido balsámico para los de Xabi Alonso, que han podido lamer sus heridas tras el 'manotazo' del Atlético en el derbi con una cómoda victoria ante el Kairat Almaty.

Como viene siendo habitual en estos primeros compases de temporada, Kylian Mbappé volvió a ser protagonista absoluto en la victoria de los suyos. Los tres goles celebrados en el feudo del Kairat no solo permitieron al Real Madrid hacerse con la victoria, también encumbran al francés como máximo goleador de la competición con 5 tantos.

Gracias a estos nuevos tres puntos, el Real Madrid mantiene el pleno de victorias en Champions y se sitúa en las seis unidades. Empezar con buen pie era fundamental para los blancos, pues ahora se avecinan unas jornadas de lo más desafiantes en las que algún punto podría quedarse por el camino.

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid en Champions?

El próximo rival del Real Madrid en la Champions League será la Juventus, que a la espera de lo que suceda mañana en La Cerámica acumula 1 punto en su casillero particular. Si bien es cierto que los lombardos han bajado el nivel en los últimos años y el partido se disputa en el Santiago Bernabéu, nunca es cómodo enfrentarse a ellos en Europa.

Mucho más desafiante se antoja el partido de la jornada 4, en la que el Real Madrid se desplaza a Anfield para medir sus fuerzas ante el temible Liverpool. Los 'Reds' son uno de los grandes candidatos al título, y su partido contra los blancos puede ser decisivo en el reparto de las ocho primeras posiciones de la clasificación.

Real Madrid - Juventus (local): miércoles 22 de octubre a las 21:00 horas (CET)

Liverpool - Real Madrid (visitante): martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (CET)

Olympiacos - Real Madrid (visitante): miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (CET)

Real Madrid - Manchester City (local): miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (CET)

Real Madrid - Mónaco (local): martes 20 de enero a las 21:00 horas (CET)

Benfica - Real Madrid (visitante): miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET)

Superados los duelos ante estos dos colosos europeos, los de Xabi Alonso vivirán en sus carnes el infierno griego en el feudo de Olympiacos para posteriormente recibir la visita de un Manchester City con ganas de revancha tras la eliminación en los playoffs del año anterior. La participación blanca en la fase liga se sellará con una visita al campo del Benfica después de recibir al Mónaco.