No todo son gestas en el Madrid: los fiascos más sonados

El Real Madrid deberá completar una remontada histórica este miércoles ante el Arsenal si quiere seguir vivo en la Champions League. Los madridistas tendrían que levantar un 3-0 en contra del Emirates Stadium, una labor difícil, que en ocasiones no ha sido imposible, pero en otras sí que ha resultado inalcanzable. El relato no siempre ha estado de su lado.

En la Copa del Rey no ha podido levantar ridículos sonados. En especial, destacan dos en la época contemporánea: en la temporada 2005-06 frente al Zaragoza y en la 2009-10 en el célebre 'Alcorconazo', mientras que en la Champions se llevaron un batacazo en el ejercicio 2012-13 contra el Borussia Dortmund.

El primero de estos batacazos fue ante el conjunto aragonés. El Real Madrid fue barrido en La Romareda por 6-1 con cuatro goles de Diego Milito y un doblete de Ewerthon.

Diego Milito celebra un gol con Gerard Piqué en su etapa conjunta en el Real Zaragoza / EFE

El Madrid se encomendó a todos sus santos para intentar la remontada y alcanzar la final. Una heroicidad que estuvo al alcance de sus manos cuando se puso con 3-0 cuando apenas habían pasado diez minutos de juego con los goles de Cicinho, Robinho y Ronaldo Nazario.

En una época en la que el valor doble de los goles fuera de casa aún computaba, el Madrid estaba a solo dos tantos de darle la vuelta a la eliminatoria con casi todo el partido por delante. Roberto Carlos puso el 4-0 en el minuto 60 y los blancos tenían media hora para lograr un solo tanto. Pero no llegó. Del subidón inicial se pasó a la decepción absoluta con el Zaragoza camino de la final

Alcorconazo

Otra de las derrotas más humillantes del Real Madrid llegó en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Alcorcón en la temporada 2009-10. Manuel Pellegrini quedó muy marcado por esta eliminación y solo estuvo una temporada en el conjunto blanco sufriendo los mayores de los desprecios, pese a que en la Liga alcanzó los 96 puntos y solo fue superado por el gran Barça de Pep Guardiola.

En cualquier caso, el Madrid fue vapuleado por el Alcorcón en el partido de ida por 4-0. Y eso que el Madrid salió con jugadores como Benzema, Raúl, Van der Vaart, Guti o Arbeloa.

Van der Vaart no pudo evitar un ridículo histórico del Madrid en Santo Domingo / EFE

La vergüenza no tuvo arreglo en la vuelta cuando muchos se frotaban las manos con otra remontada. El Madrid venció por un pírrico 1-0, con gol de Van der Vaart, que no le sirvió de nada. Una machada del Alcorcón que ha quedado para la historia negra merengue.

Lewandowski

En su competición preferida, la Champions League, también se ha quedado con las ganas en algunas ocasiones. Por ejemplo, en la temporada 2012-13, con José Mourinho en el banquillo, cayó con estrépito en Dortmund por 4-1 con un póker de goles de Robert Lewandowski.

El espíritu de Juanito y otros amuletos similares fueron puestos en liza y no surtieron efecto. El Madrid se atascó en un Bernabéu a reventar y solo reaccionó en la recta final con los goles de Benzema y Sergio Ramos en los minutos 83 y 88. El tercer tanto no llegó, pese a la avalancha blanca, y Mourinho no pudo pelear por una Champions que finalmente fue para el Bayern.

Xabi Alonso mostró un mal perder ante Lewandowski en la eliminatoria de la Champions League / EFE

El Madrid está aferrándose a los precedentes más positivos para ocultar el varapalo en Londres, pero quizá no le sea suficiente, como también ha quedado demostrado. Solo con casta y un público encendido a veces no alcanza si no hay un plan futbolístico detrás.

Carlo Ancelotti tiene un reto histórico, si bien no está tan al alcance de la mano como muchos invitan a pensar. El repaso a situaciones anteriores así lo indica.