¿Cuándo son las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Fechas y candidatos

El Real Madrid decide su futuro en los próximos días. Unas semanas después del anuncio de Florentino Pérez de convocar las elecciones a la presidencia del club blanco, los socios madridistas miran el calendario para organizar su agenda de cara al día marcado para poder ejercer su derecho a voto.

Enrique Riquelme y Florentino Pérez se disputarán la presidencia del Real Madrid en los próximos días. En un principio, el mandatario del club blanco parte como gran favorito por su historia al frente de la entidad, aunque los anuncios recientes del empresario opositor prometen animar la batalla de cara a los comicios.

Florentino Pérez, durante un discurso / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Y es que el socio blanco no solamente decide qué presidente quiere para los próximos años, sino también el modelo de club y su gestión deportiva. Florentino Pérez ha anunciado a José Mourinho como entrenador si gana las elecciones, algo que no cuadra en los planes de Enrique Riquelme que ha avanzado a Raúl González Blanco y a Fernando Hierro en la parcela deportiva.

Qué día son las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Las elecciones al Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio. Los socios blancos podrán ejercer su derecho a voto de forma ininterrumpida desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas, una jornada entera que marcará el futuro de la entidad donde deberán escoger entre Florentino Pérez, actual presidente, o Enrique Riquelme, empresario opositor.

Los madridistas llamados a urnas deberán acudir al centro de votación y a las correspondientes mesas electorales quedarán instalados en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en la Avenida Alejandro de la Sota, en Valdebebas.

Qué se necesita para presentarse a las elecciones del Real Madrid

Son múltiples los requisitos que debe tener el próximo presidente del Real Madrid. En primer lugar, deber tener nacionalidad española, principalmente para evitar la compra de la entidad por manos extranjeras como en clubes como el París Saint-Germain o el Manchester City, entre muchos otros. También debe ser mayor de edad y tener plena capacidad para obrar.

Enrique Riquelme está creciendo en popularidad en estas elecciones al Real Madrid / José Manuel Vidal / EFE

En otro sentido, el nuevo mandatario debe ser socio del club y tener, como mínimo, veinte años de antigüedad ininterrumpida. En el caso de los vicepresidentes, deben tener 15 años como socio y diez años en el resto de los cargos. No pueden estar inhabilitados para desempeñar cargos directos ni ostentar ninguna otra posición en otros clubes de fútbol, tampoco ser jugador, árbitro o entrenador en activo.

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El último requisito es el más polémico: cualquiera que quiera presentarse a las elecciones deba presentar un aval de, como mínimo, un 15% del presupuesto general de gastos del club. El aval, en todo caso, debe concederse en función del patrimonio personal de los candidatos y estar respaldado únicamente por dicho patrimonio. Actualmente, dicha cifra estaría entorno a los 187 millones de euros.