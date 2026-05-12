Florentino Pérez ha convocado elecciones al Real Madrid en una de las comparecencias más surrealistas que se recuerdan. A pesar de los malos resultados deportivos y de la crisis que vive la entidad estos últimos tiempos, el presidente madridista ha sacado músculo y ha desafiado a sus opositores a presentar una candidatura para desafiarle en los próximos días.

El discurso del dirigente blanco no se ha movido de la misma línea; desde defender el club de los ataques de los periodistas a atizar como nunca al FC Barcelona por el 'caso Negreira'. No se ha guardado nada Florentino esta tarde en su modo más agresivo desde que es presidente del Real Madrid, algo inaudito en su larga trayectoria como mandatario madridista.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / JAVIER SORIANO / AFP

"Lamento decirles que no voy a dimitir. Le he pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral, elecciones a las que nos vamos a presentar la junta directiva actual", empezó Florentino en su rueda de prensa. "Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid. Tengo que defender al . Vamos a convocar las elecciones", siguió el presidente.

Florentino ha dado sus motivos para justificar la convocatoria electoral: "Convoco las elecciones porque yo trabaje desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes", apuntó. "Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contra el Madrid y especialmente contra mí. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Mi salud es perfecta, no sé por qué ha venido ese rumor".

¿Cuándo son las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

Las elecciones al Real Madrid todavía no tienen una fecha marcada, pero sí existe hay una fecha estimada. En palabras del presidente madridista, "en 10 o 15 días o lo que sea lo vamos a convocar", apuntó y recordó que había pedido a la junta electoral que iniciara el proceso electoral, elecciones a las que se va a presentar con la junta directiva actual.

Florentino Pérez durante la comparecencia del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los estatutos son claros: una vez iniciado el proceso electoral, se abre un plazo de 10 días naturales para presentar candidaturas, que deben incluir al menos nueve vocales, firmas legitimadas y un aval bancario del 15% del presupuesto del club. Si solo hay una candidatura válida, no hay votación; si existen dos o más válidas, al día siguiente de proclamar la última candidatura se debe fijar la fecha de votación dentro de los 15 días siguientes. De manera orientativa, las votaciones se fijarían entre el 25 de mayo y el 9 de junio.

En el caso de haber votación por haber más de una candidatura, el nuevo presidente del Real Madrid se conocería en unas tres semanas. Si no hay opciones válidas, Florentino revalidará su mandato en, como máximo, 13 días.

Los requisitos para ser presidente del Real Madrid

Son múltiples los requisitos que debe tener el próximo presidente del Real Madrid. En primer lugar, deber tener nacionalidad española, principalmente para evitar la compra de la entidad por manos extranjeras como en clubes como el París Saint-Germain o el Manchester City, entre muchos otros. También debe ser mayor de edad y tener plena capacidad para obrar.

En otro sentido, el nuevo mandatario debe ser socio del club y tener, como mínimo, veinte años de antigüedad ininterrumpida. En el caso de los vicepresidentes, deben tener 15 años como socio y diez años en el resto de los cargos. No pueden estar inhabilitados para desempeñar cargos directos ni ostentar ninguna otra posición en otros clubes de fútbol, tampoco ser jugador, árbitro o entrenador en activo.

El último requisito es el más polémico: cualquiera que quiera presentarse a las elecciones deba presentar un aval de, como mínimo, un 15% del presupuesto general de gastos del club. El aval, en todo caso, debe concederse en función del patrimonio personal de los candidatos y estar respaldado únicamente por dicho patrimonio. Actualmente, dicha cifra estaría entorno a los 187 millones de euros.