¿Quiénes son los 18 miembros de la junta de Florentino Pérez? El 1x1 de la cúpula blanca

Florentino Pérez convocó elecciones durante la inesperada rueda de prensa del martes. Ya van cinco elecciones, o lo que es lo mismo, dieciséis años seguidos en los que el actual presidente no ha tenido rival. Sin embargo, la entidad atraviesa un momento delicado tras dos años sin títulos y en donde las polémicas fuera del campo, incluyendo tensiones internas en el vestuario, también han causado mucho ruido en el entorno del club.

"Lamento decirles que no voy a dimitir, sino que le he pedido a la Junta que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual". Así de contundente empezó la intervención de Florentino justo antes de anunciar que convocaba elecciones, pese a que fue reelegido el año pasado y aún le quedarían tres años de mandato.

Precisamente este jueves, el club ha dado a conocer el plazo para presentar las candidaturas, del 14 al 23 de mayo, en las que por el momento destaca el empresario Enrique Riquelme, quien dice cumplir con los requisitos de los comicios: una antigüedad como socio ininterrumpida de 20 años y tener un preaval del 15% del presupuesto del club.

Florentino ya anunció que concurrirá a las elecciones con su equipo actual; a continuación, repasamos uno por uno a los integrantes del órgano de gobierno que encabeza:

Presidente

Florentino Pérez Rodríguez (Presidente, socio nº 1.484) Arquitecto del Madrid moderno y líder indiscutible de la entidad, acumula 23 años al frente en dos etapas distintas (2000-2006 y desde 2009), lo que le sitúa como el presidente con más años de mandato tras Santiago Bernabéu. Durante su gestión, el club ha alcanzado los 65 títulos oficiales entre las secciones de fútbol y baloncesto, impulsando un modelo centrado en la solvencia económica y la modernización patrimonial. Actualmente ejerce su séptimo mandato, tras haber superado los últimos procesos electorales sin la presencia de candidaturas alternativas.

Vicepresidentes

Eduardo Fernández de Blas (Vicepresidente, socio nº 4.040) Amigo personal del presidente desde la infancia y socio desde 1968, es una de las figuras más veteranas y leales de la actual junta directiva. Como vicepresidente desde 2009, ha compaginado su labor institucional con un papel activo en la Fundación, siendo un pilar fundamental en el área social del club. Actualmente, su nombre sigue siendo una referencia de continuidad absoluta, habiendo figurado históricamente en todas las quinielas sobre la futura sucesión en la presidencia blanca.

Pedro López Jiménez (Vicepresidente, socio nº 10.321) Histórico escudero de Florentino Pérez y figura clave en el organigrama de ACS, se mantiene como uno de los vicepresidentes con mayor peso económico y estratégico de la entidad. Malagueño e ingeniero civil, está presente en las listas de las mayores fortunas del país, aporta una visión empresarial global gracias a su dilatada carrera en el sector de la construcción. Su veteranía y sus distinciones institucionales lo ratifican como el principal pilar de continuidad y solvencia financiera dentro de la cúpula blanca.

Enrique Sánchez González (Vicepresidente, socio nº 11.707) Tras una extensa trayectoria como vocal, se estrena en la vicepresidencia consolidado como la cara visible de la Fundación Real Madrid, organismo que lidera de forma ejecutiva desde hace décadas. Presidente de la empresa de seguridad Sagital, es un gestor de máxima confianza para Florentino Pérez y un hombre clave en la estructura de responsabilidad social del club. Su ascenso refuerza el peso de los perfiles con mayor experiencia en la gestión interna y operativa de la entidad.

Enrique Pérez Rodríguez (Vicepresidente, socio nº 5.302) Hermano del presidente y socio desde 1971, consolida su peso en la directiva al ascender de vocal a la vicepresidencia en esta última etapa. Con una trayectoria vinculada a la Fundación y años de experiencia como socio representante, actúa como uno de los apoyos más estrechos y leales de Florentino Pérez en la gestión interna. Su presencia en la cúpula refuerza el núcleo de máxima confianza familiar y política que blinda el control del club.

Secretario

José Luis del Valle Pérez (Secretario, socio nº 40.441) Histórico asesor personal de Florentino Pérez desde su llegada al club en el año 2000, asciende al cargo de secretario de la junta tras su etapa como vocal y patrono de la Fundación. Abogado del Estado y actual secretario general del grupo ACS, aporta un perfil institucional de alto nivel gracias a su dilatada experiencia política como exdiputado. Su figura es fundamental en el control jurídico y administrativo de la entidad, consolidándose como el garante de la legalidad en la cúpula blanca.

Vocales

Jerónimo Farré Muncharaz (Vocal, socio nº 1.823) Reconocido como el responsable de los servicios médicos del club, es una figura de confianza personal para Florentino Pérez. Compagina su labor institucional con su prestigiosa carrera profesional como cardiólogo, destacando su labor como jefe de servicio en la Fundación Jiménez Díaz. Su papel en el club es fundamental para supervisar la salud de los deportistas de élite y actuar como enlace médico en las decisiones estratégicas de la entidad.

Manuel Cerezo Velázquez (Vocal, socio nº 9.185) Socio desde 1978 y miembro de la junta de forma ininterrumpida desde el año 2000, es uno de los nombres que mejor representan la vieja guardia del presidente. Empresario de éxito en los sectores de la construcción y el transporte, mantiene una estrecha relación personal con Florentino Pérez y profesional con su hermano, Enrique. Su veteranía y lealtad le convierten en una pieza clave para mantener la cohesión del bloque oficialista.

José Sánchez Bernal (Vocal, socio nº 10.367) Es uno de los perfiles con mayor especialización técnica en la administración pública. Compagina su labor en el Real Madrid con su carrera profesional como abogado en ejercicio e Inspector Técnico de Trabajo y Seguridad Social, habiendo sido además Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Su experiencia es clave para el club en el asesoramiento sobre normativa laboral, seguridad social y gestión de grandes estructuras humanas.

Manuel Torres Gómez (Vocal, socio nº 11.787) Es vocal de la Junta Directiva desde abril de 2021, consolidando una trayectoria de gran compromiso con la institución. Socio del club desde 1983, ha ejercido como representante en diez periodos distintos y es patrono de la Fundación Real Madrid desde el año 2009. Su profundo conocimiento de la masa social y su experiencia acumulada en diversos estamentos del club lo convierten en una voz experimentada dentro del órgano de gobierno actual.

Manuel Gómez Barrera (Vocal, socio nº 14.388) Es una de las incorporaciones más recientes a la cúpula directiva blanca, aportando un perfil de gestión interna y cercanía social. Tras décadas liderando con éxito el departamento de peñas del club, asumió su cargo de vocal tras su jubilación profesional hace un año. Su presencia en la junta garantiza una conexión directa con la base del madridismo en esta nueva etapa institucional.

Gumersindo Santamaría Gil (Vocal, socio nº 14.784) Veterano de la directiva blanca y socio desde 1985, es el principal enlace y responsable de la sección de baloncesto del club desde su entrada en la junta en 2004. Empresario del sector inmobiliario que destaca por su constante presencia y apoyo directo al equipo en la Euroliga y la Liga Endesa. Con más de dos décadas en la cúpula, se mantiene como una figura de máxima confianza para la estabilidad institucional de la entidad.

José Manuel Otero Lastres (Vocal, socio nº 16.033) Referente jurídico del club y socio desde 1986, este catedrático y académico de la Jurisprudencia vive su segunda etapa en la directiva tras haber formado parte de la etapa de Ramón Mendoza. Es una de las voces con mayor peso intelectual en la junta de Florentino Pérez, aportando su vasta experiencia en derecho y disciplina deportiva. Su perfil polifacético como jurista y escritor le convierte en un pilar institucional clave para la solvencia legal de la entidad.

Nicolás Martín-Sanz García (Vocal, socio nº 17.859) Socio desde 1987, es un hombre de la máxima confianza de Florentino Pérez que forma parte de la directiva desde el inicio de su mandato en el año 2000. Destaca por su vinculación con la cantera tras haber presidido el Real Madrid Castilla y por su relevante papel como empresario en el sector de la automoción. Actualmente, su figura cobra especial interés debido a que sus negocios de concesionarios están ligados a las marcas que mantienen acuerdos estratégicos de patrocinio con el club.

Manuel Redondo Sierra (Vocal, socio nº 22.351) Considerado uno de los colaboradores más fieles de Florentino Pérez, se estrena como vocal en esta legislatura 2025-2029 sin abandonar sus funciones como director de gabinete y de la Fundación. Vinculado al presidente también en ACS, regresó al club en 2009 tras un breve paréntesis para convertirse en una pieza indispensable del engranaje ejecutivo. Su ascenso a la junta directiva oficializa su enorme peso específico en la gestión del día a día de la entidad madridista.

Catalina Miñarro Brugarolas (Vocal, socio nº 47.022) Única representante femenina en la junta y figura de máxima relevancia en el entorno de ACS, donde ocupa cargos de alta responsabilidad. Abogada del Estado y socia desde 2001, su nombre ha aparecido de forma recurrente en las quinielas como una de las figuras con mayor potencial para liderar la transición post-Florentino. Su perfil técnico y jurídico, sumado a su veteranía en la directiva desde 2017, la consolidan como una de las voces con más peso estratégico en la toma de decisiones del club.

José Ángel Sánchez Periáñez (Vocal, socio nº 47.654) Considerado uno de los grandes fichajes de la actual junta directiva, ha pasado de ser el CEO y mano derecha de Florentino Pérez a ocupar oficialmente un puesto como vocal. Pieza clave en la arquitectura económica y deportiva del club desde el año 2000, es el encargado de ejecutar las grandes operaciones de mercado gracias a su gran capacidad de mando. A pesar de su discreción mediática, es el cerebro estratégico de la transición y estabilidad del modelo de negocio madridista.

Francisco García Sanz (Vocal, socio nº 51.999) Junto a José Ángel Sánchez, representa el gran refuerzo estratégico de la actual junta tras su exitosa etapa como presidente del Wolfsburgo y alto directivo del Grupo Volkswagen. Su sólida trayectoria en la industria automotriz fue clave para forjar la histórica alianza entre el club y Audi, además de mantener estrechos vínculos con ACS. Por su perfil técnico, experiencia en la élite europea y cercanía total a Florentino Pérez, sigue posicionándose con fuerza como uno de los nombres con más papeletas para la sucesión presidencial.

Miembros fallecidos