La solución radical que propone Quique Sánchez Flores para acabar con el caso Carvajal en el Madrid

El caso Carvajal ha estallado en el Madrid. Queda claro que Álvaro Arbeloa no cuenta con el capitán madridista, que no siquiera ha calentado en los últimos partidos. Su ostracismo ha comenzado a generar problemas en el vestuario porque el lateral se ve con opciones de jugar y su técnico no le quiere. El técnico Quique Sánchez Flores habló sin tapujos de esta situación, que se ha convertido en un grave conflicto: "Lo único que me preocuparía de verdad es que no hubiera habido diálogo o que no hubiera diálogo entre el entrenador y el jugador, porque cuando no hay diálogo, la falta de comunicación atrae conflicto", explico Quique en la 'Cope'.

Para Sánchez Flores, la gestión de este caso debe llevarse al límite y habló de una solución drástica para solventarlo: "Sinceramente, si yo fuera entrenador del Real Madrid y tuviera que llevar a Carvajal sabiendo que no lo voy a sacar, no lo llevaría", sentenció. Y apuntó que "el tiempo va a jugar a favor del jugador".

Quique cree que Carvajal no está asumiendo este rol y eso es un problema: "Carvajal es un futbolista que desde que aparece en el Real Madrid es titular indiscutible, y es un jugador que está pensando en jugar, obviamente, pero no está acostumbrado a la suplencia". Y añadió que "el futbolista debe ganar tiempo para completar su recuperación.

El técnico también fue muy crítico con el juego de los blancos desde que Arbeloa es entrenador: "El equipo sigue sin generar fútbol. Cuando el equipo junta mediapuntas (Bellingham, Arda Güler o Brahim), está jugando mejor. Mientras el equipo dependa de que Tchouaméni, Camavinga o Valverde se acerquen al primer pase, van a tener auténticas dificultades para lanzar jugadas", sentenció.