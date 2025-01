Solución Miguel Gutiérrez

Los laterales son una de las principales preocupaciones del Real Madrid de cara al próximo mercado. Con una plantilla joven y mucha calidad en la mayoría de posiciones, el conjunto blanco no esconde que la defensa es la principal debilidad del equipo, especialmente tras las duras lesiones de Militao y Carvajal.

Las cosas parecen más tranquilas en lo que respecta al centro de la zaga, con Rüdiger jugándolo todo, Alaba recuperando la forma poco a poco y la aparición de Raúl Asencio. Además, el club tiene mucha confianza en la proyección de otros centrales de la cantera como Diego Aguado, Joan Martínez o Jacobo Ramón.

Alexander-Arnold, con el Liverpool / Agencias

La asignatura pendiente pasa entonces por reforzar la defensa lateral. En el costado derecho el nombre está muy claro: Trent Alexander-Arnold. El inglés no podrá llegar este invierno a pesar de las intenciones del Madrid, pero reforzará al equipo en unos meses, una vez finalice su contrato con el Liverpool.

En el lateral izquierdo, sin embargo, la cosa no está tan clara. A pesar de la renovación de Ferland Mendy (todavía no se ha anunciado de manera oficial) y que Fran García tiene contrato hasta 2027, el Madrid no está del todo tranquilo con dicha posición. Alphonso Davies ya ha desaparecido como gran oportunidad para conseguir un titular de nivel estrella, por lo que el conjunto blanco debe explorar ahora otras opciones.

Miguel Gutiérrez tiene la llave

Mirando el mercado, es una evidencia que el futbolista que puede tener la llave de todo es Miguel Gutiérrez. El lateral del Girona se ha consolidado como una de las piezas clave de Míchel y ha demostrado su valía en las últimas temporadas.

Por si fuera poco, a nivel económico el Madrid lo tiene muy fácil para acometer su fichaje, gracias a la opción de recompra impuesta en su contrato de solo 8 millones de euros. Un auténtico regalo por uno de los jugadores con más influencia ofensiva desde el lateral de toda LaLiga.

Precisamente, Miguel Gutiérrez sería la solución a muchos de los problemas del Madrid con balón. El actual jugador del Girona mejora a Fran García y a Ferland Mendy en la salida de balón, sus condiciones técnicas, la claridad en zona de tres cuartos y la facilidad para combinar tanto por dentro como por fuera.

No obstante, las pocas dudas de acometer este fichaje surgen precisamente con el otro lateral que vendrá, Alexander-Arnold. El inglés es mucho más determinante a nivel ofensivo que defensivo, por lo que tener a ambos en el mismo equipo puede ser un arma para dominar partidos o una debilidad a nivel defensivo.

Sea como sea, el Madrid tiene una gran oportunidad en su mano para reforzar ese lateral izquierdo con un jugador que conoce de sobras la casa y la competición. La negativa de Davies acerca a Miguel Gutiérrez al equipo blanco, pero los próximos meses y el rendimiento de los jugadores que ocupan esa posición serán fundamentales para tomar una decisión.