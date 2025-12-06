La solución del Madrid es el problema de Xabi Alonso: "Si un técnico va por encima de sus jugadores, termina fracasando"

La victoria del Real Madrid en San Mamés (0-3) fue una de las mejores actuaciones del club en la temporada. Seguramente, la mejor salida. Lo que en principio sería un lote de buenas noticias deja un análisis de contrariedades. El equipo que arrolló al Athletic lo hizo en base a individualidades como las de Mbappé y Courtois, con la vieja receta del contragolpe que ha funcionado históricamente. A un lado han quedado los ajustes de pizarra de Xabi Alonso, que, para agarrarse en la tormenta, ha optado por delegar el paso en los jugadores, siguiendo el dictado de su antecesor, Carlo Ancelotti.

Forlán: "Xabi Alonso es un técnico muy capaz"

"No debe ser nada sencillo gestionar un vestuario como el del Real Madrid, que cuenta con los mejores jugadores del mundo y donde cada uno tiene sus cosas. Pero siguen ahí", reflexiona para SPORT Diego Forlán, leyenda de LaLiga que regresará el martes 9 de diciembre a Madrid, el lugar donde fue feliz con el Atlético, para participar en el evento LaLiga FC 26 Community Challenge, junto a otros exjugadores como Casillas, Marcelo, Guti o Capdevila. El uruguayo, mito rojiblanco, ganador de dos Botas de Oro, vendrá directamente de Washington, tras el sorteo del Mundial 2026.

A pesar de haberse retirado del fútbol en 2019, sigue completamente vinculado al día a día del deporte que ha dejado de lado en la práctica, por el tenis o el golf. Ahora es dueño del Durazno Fútbol Club uruguayo, equipo al que rescató hace unos años. Después de colgar las botas, Forlán también fue entrenador de Peñarol (y Atenas), donde antes había sido jugador, como le sucede a Xabi Alonso con el Real Madrid. La experiencia del goleador le da un enfoque global para analizar situaciones como la que atraviesan los blancos. A un solo punto del Barça en Liga, en el 'top 8' de Champions, pero con mar de fondo.

"A pesar de todos los rumores y problemas que tiene a su alrededor, Xabi Alonso es un técnico muy capaz. Está pasando por temas que a mí me ha tocado vivir. Porque entrenar, ya sabemos, no es sólo saber de fútbol, tiene mucho que ver con cómo manejar un vestuario y la historia del club. Hay infinidad de aspectos a los que se tiene que ir amoldando. Aunque creo que él es inteligente, porque además conoce al Real Madrid y, lo más importante aún, salió campeón con él", analiza Forlán.

Siro López, descontento con la actitud de Fede Valverde / SPORT.es

Sobre Valverde: "El puesto de cada uno es el que es"

La propia entidad madridista recordaba hace apenas unos días, con motivo de su 44 cumpleaños, el palmarés que Xabi Alonso logró de blanco: "Seis títulos: una Champions, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España". Pero pasar del campo al banquillo no es una tarea lineal e igualmente el hito logrado con el Bayer Leverkusen, al que hizo bicampeón de Alemania, es diferente al reto que está viviendo en un club que vive en ebullición continua.

"Tiene que entender cuáles son las situaciones en las que puede sacar lo mejor de cada jugador, porque al final está en uno de los mejores clubes del mundo con los mejores jugadores a su cargo. Entonces, si a veces el entrenador intenta ir por encima de los futbolistas, creo que ahí es donde termina fracasando. Es lo que pasa muchas veces con técnicos que no entienden esa situación", advierte Forlán. Analiza un juego de equilibrios complicado al que en diferentes fases se impusieron Zidane y Ancelotti, los dos últimos técnicos ganadores del Madrid, que contrastan con las frustradas aventuras de Lopetegui o Benítez.

Públicamente, Xabi Alonso ha dado un giro de timón, desvelando y reforzándose en las conversaciones que ha mantenido con Florentino Pérez. La escenografía se ha acompañado con el abrazo de Vinicius o el apoyo a través de un comunicado de Valverde, dos de los jugadores con los que ha mantenido un enfrentamiento al inicio de temporada. Sobre su compatriota, Forlán opina que "es un jugador polifuncional que rinde siempre a un gran nivel". Aunque, con el 'chip' de jugador, entiende que por más que pueda ejercer como lateral derecho, "el puesto de cada uno es el puesto de cada uno". En su caso, como interior o extremo derecho.

"Obviamente, a medida que va pasando el tiempo por los jugadores, estos crecen y surgen, lógicamente, críticas. También se dan situaciones que son parte del fútbol mismo. Pero yo creo que Valverde es un jugador con un grandísimo nivel, que quiere mucho al club y donde la gente también le estima. Además, desde el día de hoy siempre ha sido capaz de evolucionar", sentencia Forlán. Ahora, esa "capacidad de evolución" es la asignatura a resolver por un Xabi Alonso que ha tenido que renunciar a sus fundamentos de origen en favor de una paz social que asegura, por el momento, seguir adelante.