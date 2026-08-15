La solución de emergencia de Mourinho tras el 'no' de Rodri

El mercado del Real Madrid parece cerrado definitivamente. Tras no conseguir hacerse con los servicios de Rodrigo Hernández, que todo apunta a que en los próximos días fichará por el FC Barcelona, y con las 25 fichas del primer equipo ocupadas, el conjunto blanco no tiene margen para incorporar más jugadores salvo que se produzca alguna salida.

Una de las carpetas que queda sin resolver es la del centrocampista. Desde la retirada de Toni Kroos en 2024, el Madrid no ha encontrado un organizador capaz de aportar el equilibrio necesario para controlar los partidos y conectar la defensa con el ataque. Una carencia que se ha hecho todavía más evidente desde la llegada de Kylian Mbappé.

Mourinho ha probado durante la pretemporada el 4-2-3-1 y, en este sistema, le falta encontrar un acompañante para Tchouaméni, que parece indiscutible en el doble pivote.

Trent, la solución de emergencia de 'Mou'

Según ha informado la Cadena SER, José Mourinho podría utilizar a Trent Alexander-Arnold como centrocampista si finalmente el Madrid no consigue incorporar al jugador que busca.

El técnico portugués sigue queriendo un nuevo centrocampista, pero entiende que Trent puede ser una alternativa. La llegada de Dumfries al lateral derecho facilita esta posibilidad, ya que permitiría al inglés abandonar la banda y jugar por dentro sin dejar al equipo sin un futbolista específico en esa posición.

Trent, durante el partido ante el Deportivo / Real Madrid

No sería, además, una posición completamente desconocida para Trent. En la Eurocopa 2024, Southgate ya le colocó como titular en el doble pivote junto a Declan Rice. El experimento, sin embargo, no terminó de funcionar como se esperaba. El inglés mostró dificultades para recibir de espaldas y para defender en zonas tan transitadas, y acabó perdiendo la titularidad durante el torneo.

El Madrid, por su parte, confía principalmente en Bernardo Silva para ejercer este papel, pero Mourinho también entiende que la temporada será muy larga y que no puede exigir a un jugador de 32 años disputar todos los minutos. Por eso, tener alternativas dentro de la plantilla puede ser clave.

Valverde y Camavinga, otras soluciones

Mourinho tiene otras opciones, aunque ninguna termina de convencerle completamente. La primera y más evidente es Valverde. El técnico considera que su posición debería estar más orientada al ataque y que, en la base de la jugada, junto a Tchouaméni, no acabaría de aportar ese toque que necesita el equipo.

Valverde en el partido contra el Leganés / Victor Lerena

Algo similar ocurre con Camavinga. El francés está más acostumbrado a aparecer en la base de la jugada, pero sus dificultades a la hora de recibir, controlar, girarse y distribuir el balón tampoco convencen al portugués.

Por otra parte, en la web del Real Madrid ya figura el canterano Thiago Pitarch como jugador de la primera plantilla. El centrocampista, que fue importante en las alineaciones de Álvaro Arbeloa durante el tramo final de la pasada temporada, cuenta con la aprobación de Mourinho. El problema es que el técnico todavía no ha podido comprobar sus cualidades en primera persona, ya que se lesionó nada más comenzar la pretemporada.

Mourinho, por tanto, tendrá que buscar soluciones dentro de una plantilla que ya no tiene espacio para más incorporaciones. Rodri era la solución ideal, pero su 'no' obliga al técnico a buscar alternativas. Y Trent aparece ahora como una de las más inesperadas.