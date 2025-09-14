La sociedad que enamora a Xabi Alonso

Cuatro encuentros y cuatro victorias. Los números del Real Madrid en este inicio de temporada son perfectos y, tras la derrota del Athletic Club, los blancos son el único equipo de la Liga con pleno de victorias. Los datos son buenos, pero lo más evidente sobre el césped es el cambio de juego del equipo respecto al de Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso ha encontrado el equilibrio en su equipo y, con algunos retoques, ha conseguido cambiar un equipo que no ganó nada la temporada pasada a un candidato a todo.

Dos de los motivos principales de la mejora merengue son Arda Güler y Kylian Mbappé, una dupla que está siendo letal desde la llegada de Xabi Alonso. En Anoeta, el francés anotó el primero y asistió al turco en el segundo tanto.

Güler empezó a sonreír con la llegada de Xabi

Es la tercera vez que combinan entre los dos para sumar goles para el Real Madrid desde la llegada del tolosarra. Ante el Oviedo, Mbappé marcó a pase de Güler y en el Mundial de Clubes se repitió la fórmula ante el Borussia Dortmund en cuartos de final.

La llegada de Xabi fue un soplo de aire fresco para Arda Güler. El turco no tuvo muchos minutos en sus dos anteriores temporadas. Entre las lesiones y la poca confianza de Carlo Ancelotti, el turco era un jugador de momentos y no de estructura en Madrid. Ahora sí que lo es y los resultados se notan.

El italiano lo probó por banda, lo probó de mediapunta, pero en la posición en que mejor está rindiendo es en la de interior. Con un Tchouameni en gran estado de forma y acompañado de otro centrocampista de perfil más defensivo, el turco puede explotar toda su calidad llegando a posiciones cerca del área.

Güler y Mbappe, ante la Real Sociedad / Agencias

Desde la llegada de Alonso los dos han combinado en tres tantos, mientras que en toda la temporada pasada solo lo hicieron dos veces: ante el Celta y en las semifinales de Copa contra la Real Sociedad.

Mbappé, en modo apisonadora

Por su parte, Mbappé está como un avión. Desde el Mundial de Clubes, donde estuvo sin jugar varios encuentros por una grave gastroenteritis, ha recuperado el gran nivel con el que terminó la temporada pasada.

El francés fue la única nota positiva del equipo de Ancelotti y, desde la llegada de Xabi, solo se ha quedado sin marcar ante el Mallorca y el PSG: nueve goles y tres asistencias en nueve encuentros.

Mbappé celebrando su gol ante la Real / Juan Herrero / EFE

Ante el mal nivel de Vinicius y los problemas en la zaga, el Real Madrid del tolosarra lo confía todo a esta sociedad que hasta ahora está siendo letal. Güler hace de Kroos en el centro del campo y Mbappé no se cansa de enviar balones a la red. Los dos jugadores más en forma de este nuevo equipo blanco.