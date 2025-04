Sneijder y Seedorf señalan a Courtois por las faltas de Rice

Declan Rice fue el nombre propio del partido entre Arsenal y Real Madrid en el Emirates Stadium. El inglés firmó una actuación soberbia y fue halagado por toda Europa gracias a sus dos tantos de falta directa, con dos lanzamientos que asombraron al mundo del fútbol.

Sin embargo, no todo fueron elogios para los dos lanzamientos que hizo el jugador que dirige Mikel Arteta. En Países Bajos, dos leyendas de este deporte fueron bastante críticos con la actuación de Thibaut Courtois, poniéndolo en el punto de mira.

"No veo esos lanzamientos tan impresionantes. Puede parecer un poco loco decir esto: parece muy difícil, pero es muy fácil golpear el balón con esa curva cuando sabes disparar, y yo sé mucho de eso. La barrera tiene la culpa", sentenció Wesley Sneijder en Ziggo Sport.

El exjugador no solo señala a Courtois en el primer gol, también lo hace en el segundo, aunque el disparo entró por la escuadra. "Ves a Courtois dar un paso a la derecha, lo que hace que no tenga opciones en su propia zona. Eso se debe a la incertidumbre tras el primer gol. Por eso se la está a jugando. Si confía en su barrera y se mantiene en su lado, tiene el balón", afirmó el neerlandés.

Sneijder recibió el apoyo de Giovanni van Bronckhorst durante la retransmisión del partido, y posteriormente fue otro compatriota como Clarence Seedorf el que también puso al guardameta belga como culpable del gol.

"Rice leyó bien la situación, vio el espacio, pero Courtois no cubrió bien la zona con solo cuatro jugadores, aun así hay que disparar bien. Hay que reconocerle el mérito por eso, por la confianza con la que golpea el balón", explicó el ex de Milan y Real Madrid.

El propio Courtois señaló tras el partido que quizás no colocó bien la barrera: "Creía que había puesto la barrera bien, siempre meto un hombre de más pasado el balón para que no pase, pero ha tirado muy bien. Ha hecho dos golazos, el segundo no le puede pegar mejor, es un poco duro.