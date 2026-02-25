Sneijder, salpicado por el 'caso Vinícius': "He recibido 4.000 amenazas de muerte"

La controversia entre Vinicius y Prestianni sigue al rojo vivo. Son muchas las personalidades del fútbol que han alzado la voz, y el último en verse envuelto en el huracán es Wesley Sneijder. El exjugador del Real Madrid cargó con dureza contra la actitud de los argentinos del Benfica tras el partido de ida de los 'play-offs' de la Champions. Sobre el episodio racista, el neerlandés fue tajante: "¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando 'mono' a los negros! Ah, y algo más... ¡Prestianni tiene compañeros negros! ¿En qué estarán pensando? Se veía que sabía que había cometido un grave error. Creo que habrá consecuencias", comentó el exjugador en Ziggo Sport.

Sneijder también tuvo para Otamendi, quien le mostró a Vinicius su tatuaje de la Copa del Mundo en un gesto de provocación que el neerlandés no dejó pasar: "¿Está bien de la cabeza? Si yo fuera Vinícius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver’". Además, cuestionó el sentido de la mofa: "¿Por qué le hace esto a un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántas Champions ha ganado Vinícius? ¿Y le está enseñando trofeos?".

Momento en el que se produjo el incidente entre Vinicius y Prestianni / Europa Press/Contacto/Miguel Lem / Europa Press

Amenazas de muerte desde Argentina

Una semana después de los hechos, y a pocas horas de que se dispute la vuelta, la tensión no cesa. Las palabras del ex del Inter no han sentado nada bien en Argentina, algo que el propio Sneijder confirmó en el programa 'Rondo': "Es un tema terrible. Recibí 4000 amenazas de muerte desde Argentina la semana pasada por expresar mi opinión. Todos tienen derecho a opinar. Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Incluso quienes me amenazan tienen una opinión", reveló.

La exestrella de los Países Bajos se reafirmó en su postura, criticando incluso el fichaje del joven argentino: "Creo que Benfica ya debería haber pensado: no lo fichemos. Creo que la UEFA pensó lo mismo: protegerlo y luego investigar más, pero eso no les llevará muy lejos. Lo tienen todo en contra, pero no pueden aportar pruebas concretas". Mientras tanto, Prestianni ha viajado a Madrid pero no podrá jugar debido a la sanción preventiva de la UEFA, a la espera de una sentencia firme. A falta de horas para que se resuelva la eliminatoria, el cruce entre el brasileño y el argentino sigue quemando y salpicando a todo aquel que se posiciona en esta guerra abierta.