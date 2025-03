Slot: "El Madrid es el ejemplo de que se puede ganar aunque el otro equipo juegue mejor"

El partido entre el PSG y el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions fue completamente imprevisible. A pesar de que los de Luis Enrique dominaron y tuvieron, con diferencia, las mejores ocasiones del encuentro, los de Arne Slot se impusieron por la mínima con un tanto en la recta final de Elliot.

Pasada ya la emoción del encuentro y mirando al partido de Premier League ante el Southampton, el técnico de los 'reds' reafirmó que los suyos tuvieron "suerte", aunque también adviertió que es algo necesario durante la temporada.

"Si quieres ganar algo, ya sea la Premier League, la Copa de la Liga, la Champions League o la FA Cup, necesitas, algunas veces, tener un partido en el que no juegues tu mejor fútbol y tener algo de 'suerte', que quizás no es suerte si trabajas duro como nosotros", empezó afirmando Arne Slot, antes de poner al Real Madrid como ejemplo.

"No hay equipos que jueguen 38 partidos de liga o la Champions solo con buen fútbol. Creo que el Real Madrid es uno de los mejores ejemplos de esto. Ellos también encuentran la forma de ganar un partido hasta si el otro equipo juega mejor y eso es lo que ellos hacen", sentenció el técnico del Liverpool.

Además, el entrenador advirtió que ya no quería "mirar más" el partido del PSG para centrarse en lo que viene por delante, dejando claro que habrá rotaciones en el partido ante el Southampton pensando en la vuelta ante los de Luis Enrique.

"Si hubiera cuatro o cinco días entre el último partido y este probablemente utilizaría el mismo once de nuevo, pero como solo hay dos, tendremos que luchar mucho. Y no es que sea el primer partido que jugamos en tres o cuatro semanas, es probablemente el partido 50 en los últimos tres meses, así que para elegir el once tienes que ver la calidad del rival y sobre todo el estado de forma de los jugadores", explicó en rueda de prensa.