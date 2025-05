Slot avisa al Madrid sobre Alexander-Arnold por su forma de entrenar y defender

A pesar de que todavía no es oficial, la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid es un hecho a falta del anuncio del club. El inglés no seguirá en el Liverpool y buscará nuevas emociones en su carrera vistiendo de blanco, compitiendo con Dani Carvajal en un lateral derecho que subirá muchos enteros respecto a esta temporada.

El propio Arne Slot, entrenador del conjunto 'red', se ha encargado de confirmarlo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Crystal Palace, el último que disputará Arnold como futbolista del Liverpool en Anfield.

"Creo que Mo (Salah) ha dicho un par de cosas sobre por qué vino a mi despacho en pretemporada y creo que hubo razones similares para que Trent también viniera a principios de temporada. Quizás ya lo ha contado él, pero se va a ir, así que no importa contarlo, puede que sea el primer regalo que le dé a Xabi Alonso", afirmó Slot en rueda de prensa.

Alexander-Arnold cambiará el Liverpool por el Real Madrid / AP

Al margen de su futuro, el técnico neerlandés también dejó un aviso importante, con un toque de atención al todavía lateral derecho 'red', mostrando su decepción de manera pública con la forma de entrenar del futbolista.

"No estaba completamente contento con cómo entrenaba. En mi opinión, en determinados momentos podría haber hecho más, por decirlo suavemente, y eso fue de lo que hablamos. Eso, combinado con que creo que es mucho mejor defensor de lo que todo el mundo piensa, pero desafortunadamente no lo muestra todo el tiempo, así que eso es una parte de su juego que tiene que mejorar. Si lo hace y está concentrado, no hay muchos jugadores que puedan regatearle, porque es rápido, ágil y tiene una gran mentalidad", sentenció el entrenador.

Slot no hace más que dejar en evidencia algunos de los problemas que ha tenido Alexander-Arnold como futbolista. A pesar de tener una calidad incontestable, al inglés se le ha criticado mucho su falta de compromiso defensivo, saliendo en la foto de muchos de los goles que ha recibido su equipo.

El lateral afrontará ahora una nueva etapa bajo las órdenes de Xabi Alonso en la que tendrá que aplicarse a nivel defensivo, ya que la competencia con Carvajal en ese costado será brutal y el canterano del equipo blanco es una opción mucho más fiables a la hora de pensar en defender.