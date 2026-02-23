Slavko Vincic, árbitro del Real Madrid - Benfica, fue detenido en una redada con armas, drogas y prostitutas: "Fue mi mayor error"

La UEFA ha designado al esloveno Slavko Vincic para dirigir el partido de vuelta del play-off de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. Uno de los colegiados de mayor confianza del organismo europeo estará al mando de un encuentro de máxima tensión competitiva… y también ambiental.

El choque llega marcado por el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius, un asunto que actualmente se encuentra bajo investigación de la UEFA aunque el máximo organismo europeo ya ha castigado. Además, en el historial reciente del árbitro esloveno existe un antecedente directo con el propio futbolista argentino.

Precedente caliente con Prestianni

El episodio se produjo en el pasado Mundial de Clubes, en el encuentro entre el Benfica y el Chelsea. En el arranque de la prórroga, Prestianni fue expulsado por doble amonestación y, posteriormente, empujó a Palmer. El desenlace fue demoledor para los lisboetas: del 1-1 se pasó al 4-1 definitivo para los londinenses.

El episodio de Bosnia que le marcó

Más allá del césped, el nombre de Vincic estuvo en el foco mediático en mayo de 2020, en plena pandemia. El colegiado fue detenido en Bijeljina (Bosnia y Herzegovina) durante una redada policial en un rancho donde se celebraba una reunión multitudinaria. En la operación fueron arrestadas 35 personas y se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo. Entre los detenidos se encontraba Tijana Maksimovic, sospechosa de liderar una red de prostitución.

Slavko Vincic / AFP

Vincic fue interrogado únicamente como testigo y puesto en libertad poco después, sin cargos. El árbitro explicó que había acudido al lugar por una reunión de negocios y que aceptó una invitación a almorzar sin conocer el contexto real del evento: “Me encontré en esa granja por casualidad. Estaba en Bosnia por negocios y acepté una invitación a comer. Fue mi mayor error”, aseguró entonces.

La Asociación Eslovena de Árbitros respaldó públicamente su versión, insistiendo en que no existía ninguna investigación abierta contra él. El episodio quedó en un susto, pero durante semanas su nombre estuvo vinculado a una operación contra tráfico de drogas, prostitución y evasión de capitales. Un capítulo rocambolesco en la vida de uno de los árbitros más consolidados del panorama europeo.

Cuarta vez con el Madrid

Será la cuarta ocasión en la que Vincic dirija al Real Madrid. Fue el árbitro de la final de la Champions 2023/24 en Wembley, donde los blancos vencieron 2-0 al Borussia Dortmund.

Vinicius llamó loco al árbitro Slavko Vincic durante el encuentro contra el AC Milan / Movistar +

Esta misma temporada arbitró el 1-0 ante la Juventus en el Santiago Bernabéu, mientras que en noviembre de 2024 dirigió la derrota blanca por 1-3 frente al Milan en Chamartín.

Ahora, seis años después, Vincic vuelve al centro del foco. Esta vez no por lo ocurrido fuera del campo, sino por lo que suceda sobre el césped del Bernabéu en una noche de máxima exigencia continental.