FICHAJES
Sky Sports: El Madrid tantea el fichaje de Julián Álvarez
El periodista alemán Patrick Berger asegura que Florentino ha realizado las primeras consultas para que el jugador del Atlético sea el elegido para la oferta de “por lo menos” 150 millones
Justo tras el cierre de la noche electoral, en la sede de Florentino empezaron a hacerse preguntas. La más intensa, por su inmediatez, quién sería realmente el jugador por el que el presidente aseguró que “este lunes, mejor que mañana” presentaría una oferta de “por lo menos” 150 millones.
Después de aparecer nombres como los de Vitinha, Joao Neves y Olise, con sus consecuentes desmentidos por parte del PSG y del Bayern, ha surgido en las últimas horas la opción de Julián Álvarez. Con este movimiento, el presidente blanco pretendería un doble jaque mate.
Por un lado, llevarle al jugador franquicia al Atlético y evitar que el Barça lo fiche. Aunque en los contactos entre ambas partes siempre se ha puesto como barrera los 500 millones de la cláusula. Según informa el periodista Patrick Berger, de Sky Sport Alemania, el nombre de Julián Álvarez emerge como una posibilidad cada vez más relevante en el mercado del Real Madrid.
El club blanco habría realizado consultas por el delantero argentino y valora muy positivamente su perfil, aunque por el momento no consta que exista una negociación formal. Por ahora, la situación apunta a estar en una fase preliminar, pero reafirma que Julián está más que nunca en el mercado.
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