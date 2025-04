Sky Sports: ¡Ancelotti podría dejar el Madrid tras la final de Copa!

Carlo Ancelotti se sabe sentenciado en el Madrid a finales de temporada y comienzan a surgir rumores de todo tipo entorno a su futuro. 'Sky Sports' asegura que el entrenador italiano estaría meditando marcharse ya después de la final de la Copa del Rey ante el Barça una vez tiene claro que su ciclo habría terminado. Ancelotti dejaría al equipo en una situación difícil ya que quedaría finalizar la Liga y el Mundial de Clubs, aunque para esta competición el Madrid baraja la opción de que sea Santiago Solari el técnico interino hasta el fichaje de un nuevo entrenador de cara al próximo proyecto.

Ancelotti estaría muy tocado tras la eliminación en la Champions. El propio entrenador y su cuerpo técnico se habrían marcado la remontada en esta eliminatoria casi como un examen final y ya tienen claro que no hay fuerzas ni ideas para seguir adelante. De hecho, al finalizar el encuentro el propio entrenador dejó claro que no quería hablar de su futuro y que no quería saber nada. No aseguró si iba a ser su último partido dirigiendo al Madrid en Champions.

En el club blanco parece que habrían tomado ya la decisión de prescindir de Ancelotti este final de temporada, algo que el italiano sabría de primera mano. Ancelotti tiene muy buena relación con el presidente, Florentino Pérez, y aceptaría cualquier postura sobre su cargo. Y el año de contrato que le queda no sería problema ya que hay cláusulas liberatorias para las dos partes.

Ancelotti espera que haya una última reacción en la final de Copa ante el Barça, aunque se teme lo peor. Si se diera una hecatombe total ante los blaugrana como ya sucedió en la Supercopa o la Liga en el Bernabéu, el italiano podría dar un paso al lado ya que el ambiente en el entorno sería irrespirable. Ancelotti está enfadado porque el madridismo ya no se acuerda de los títulos que ha dado al equipo en sus dos etapas y solo le están juzgando por esta temporada.

El Madrid no contemplaba en ningún caso rescindir a Ancelotti en este final de curso salvo que el equipo cayera de forma definitiva. Siempre han tenido claro que el vestuario estaba con el italiano, pero que éste no ha dado con la tecla táctica este curso y no ha podido adaptar a Kyllian Mbappé al equipo. Por eso, el Madrid ya buscaba alternativa en el banquillo y ahora acelerará la decisión con Jurgen Klopp y Xabi Alonso como dos grandes candidatos.

Tanto Ancelotti como los jugadores se temen que el curso acabe muy mal, con dos enfrentamientos ante el Barça a vida o muerte. Una derrota clara en la Copa podría ser el detonante para un Ancelotti que se le ha visto cabizbajo y prácticamente sin fuerzas en este final de temporada. En Italia le ven fuera, pero lo cierto es que Carletto nunca ha dado su brazo a torcer y siempre ha manifestado su voluntad de terminar su contrato en Madrid. Habrá que ver.