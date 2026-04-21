Sivera, portero del Alavés: "Da igual que sea el Madrid, pensamos en ganar en el Bernabéu"

Capitán del Alavés y uno de los baluartes del equipo, Antonio Sivera afronta un momento clave con el equipo. El objetivo de la salvación depende de ellos, pero el calendario no es ni mucho menos sencillo. Antes de visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, atiende a Moeve Fútbol Zone para analizar la situación.

Es un final de temporada complicado, lleno de tensión por la situación del equipo, ¿cómo lo estáis viviendo desde dentro?

Siempre con positividad. Creemos que podemos darle la vuelta a la situación porque hay muchos motivos para ello. Todos estos años hemos demostrado que saber manejar este tipo de momentos forma parte de nuestro ADN. Por eso nos enfocamos en el día a día, en mantener la concentración y en seguir trabajando de la mejor manera posible. Estamos convencidos de que los resultados llegarán y serán positivos. La verdad es que está siendo un final de temporada apasionante. Somos 7 u 8 equipos peleando hasta el final y, además, la puntuación es muy alta: desde 2008 no se veía algo así. Eso lo complica todo aún más. Pero vamos partido a partido. Cada encuentro es muy importante y no podemos dejar escapar ni un solo punto, porque cada uno nos acerca al objetivo. Lo hacemos con tranquilidad y con la mentalidad de que lo vamos a conseguir.

Tú, como capitán, ¿sientes algún tipo de presión extra dentro del vestuario por la situación? ¿Te ves con esa responsabilidad de inculcarles a los demás ese espíritu de lucha?

Sí, es obvio. No solo por ser capitán, sino por los muchos años que llevo aquí. La importancia del club, que tiene que estar en Primera División, por la ciudad y por la gente, hace que sea algo muy grande. A nivel profesional, para nosotros tampoco es lo mismo estar en Primera que bajar. Cada uno debe exigirse al máximo, porque de esto depende nuestro futuro. Con la tranquilidad y la confianza de todos los que estamos aquí, lo vamos a sacar adelante.

Antonio Sivera, en un partido con el Alavés / José Manuel Vidal / EFE

¿Qué ha cambiado con la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo?

Ha llegado una persona con muchísima experiencia, que no se pone nervioso ni en las situaciones más complicadas. Tiene muchas vivencias y sabe mucho de esto, por lo que transmite una tranquilidad que en estos momentos se agradece enormemente. Pone cordura en muchas situaciones y, para un equipo tan joven, con una mezcla de jugadores, aunque la mayoría acaba de llegar a la élite, esa pausa y esa estabilidad que aporta es ahora mismo lo más importante. Ojalá consigamos el objetivo y podamos partir de cero la próxima temporada otra vez en Primera. Creo que él pondrá entonces sus matices, pero por ahora esta estabilidad es clave.

Se avecina uno de los partidos más complicados del calendario con la visita al Santiago Bernabéu. Cuando se va a un estadio de ese calibre, ¿se puede salir con la idea de que el empate es suficiente?

No. Nosotros pensamos en ganar. Planificamos la semana con el objetivo de sumar los tres puntos y, si no puede ser, al menos uno. Aquí en casa ya les pusimos las cosas difíciles, así que ¿por qué no hacer un partido muy serio en el Bernabéu? Hay que soñar en grande. Cada partido que pasa ya no vuelve. Da igual que sea el Real Madrid o el Getafe: ellos tienen la piel igual de dura que la nuestra. Hay que ser siempre positivos y pensar en grande.

Será un contexto especial porque el Madrid viene de caer en Champions y hay mucha expectación con el recibimiento del Bernabéu al equipo. ¿Crees que eso os puede beneficiar de cara al partido del martes?

En río revuelto, ganan los pescadores. Pero no vamos a descubrir ahora la calidad de los jugadores del Real Madrid. Un solo detalle puede decidir el partido. No pensamos en si ellos están mejor o peor. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros, en estar a nuestro máximo nivel. Si cada noche sale uno de nuestros mejores días y aprovechamos cada oportunidad que nos den, podremos sacar algo positivo. Lo más importante es estar concentrados los 90 minutos.

Antonio Sivera, ante el Barça / Enric Fontcuberta / EFE

El calendario que tenéis no es sencillo, también os queda recibir al Barça. Son partidos en los que las miradas siempre se fijan mucho en los porteros. Para ti, ¿qué diferencia hay entre enfrentarte a Barça y Madrid por el estilo de ambos?

Sinceramente, me cambia poco. Al final son jugadores con una rapidez de decisión y física tremenda. Con un solo movimiento te pueden cambiar muchas situaciones en definición. No pienso si es el Barça o el Madrid, sino en la calidad de sus jugadores. Intento estudiar un poco sus mejores armas y sus mejores tiros, pero no me cambia nada. Son gente especial, que juega en los grandes clubes, y se nota. Si les dejas solo un 1% de posibilidad, van a buscar ese 1%. No me paro a pensar si el que está delante es Mbappé o Ferran Torres. Son futbolistas de muchísima calidad que te pueden responder en cualquier segundo.

Desde joven has sido considerado siempre como una gran promesa que finalmente ha llegado a la élite. Se habla mucho del nivel de porteros en España. Tú que lo has vivido desde dentro, ¿crees que es tan alto?

Sí, la verdad es que ahora mismo es muy alto. La decisión de llevar cuatro porteros en la última convocatoria habla precisamente de eso. Dejar a alguno fuera sería injusto, porque todos están rindiendo a un gran nivel. Eso dice mucho de las porterías españolas: cada vez está más apretado. El seleccionador tiene una papeleta complicada. Que haya tantos buenos porteros y que cada uno pueda rendir al máximo es un orgullo para todos los que defendemos la portería en el fútbol español. Cuantos más porteros haya en la selección, mejor.

En las inferiores de la selección coincidiste con muchos cracks. En esa etapa, ¿quién era la estrella para ti?

He tenido la suerte de compartir vestuario con muchos de ellos. Me acuerdo de la sub-19, cuando Marco Asensio despuntaba en el Mallorca. Me sorprendió muchísimo, porque con 18 o 19 años ya marcaba la diferencia de una forma increíble. También Fabián, Ceballos, Oyarzabal, Unai Simón… He coincidido con muchos que ahora están en la absoluta. La sorpresa fue relativa, porque ya se veía que tenían madera para llegar donde están ahora.

Antonio Sivera, ante el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También coincidiste con Luis de la Fuente, el seleccionador actual. ¿Qué destacarías de él?

Es un entrenador que siempre me alegraré de todo lo que le pase. Venía haciendo las cosas muy bien en las categorías inferiores y creo que todos esos logros en la federación se tuvieron muy en cuenta a la hora de nombrarlo. Se lo había ganado en el campo. Después de tantos años decidió dar el paso a la absoluta y creo que fue muy importante para su carrera, pero se lo merecía. Solo tengo palabras muy bonitas hacia él, tanto como persona como entrenador. Le deseo lo mejor, porque lo mejor para él también es lo mejor para España. Es un entrenador muy fiel a su idea y lo está demostrando ahora: no ha cambiado su sello de identidad. Confía mucho en sus jugadores, les transmite apoyo, fidelidad y cariño, y ellos lo notan y se lo devuelven en el campo. Ahora mismo está haciendo un equipo muy propio. Cada partido que pasa se ven más las cualidades de lo que está trabajando. Veo a España muy bien, muy fuerte y muy potente de cara al Mundial.

Termino con cuatro preguntas rápidas. La primera: ¿quién era tu ídolo de pequeño?

Víctor Valdés.

¿El mejor portero en la actualidad?

Thibaut Courtois.

¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando termine esta temporada?

Que he podido ayudar al equipo todo lo que he podido.

Y la última: ¿un sueño a cumplir con el Alavés?

Me conformo con poco, pero para nosotros es mucho: estar cada año en Primera División.