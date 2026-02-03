Sitúan a un crack mundial en la órbita del Madrid: costaría más de 100 millones de euros

El Real Madrid se prepara para un verano movido. Inmersos en una crisis deportiva y con la creciente crispación en un sector importante de la afición, el club se plantea cambios importantes en la primera plantilla. Una situación que obligará a deshacerse de futbolistas importantes, pero también de realizar fichajes de nivel para suplirlos.

Si hay dos puestos que ahora mismo conciernes al conjunto blanco, esos son los de defensa central y centrocampista. En la zaga, las lesiones han lastrado considerablemente el rendimiento de jugadores como Trent, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba o Mendy. Este verano algunos de ellos terminan contrato y no se espera su continuidad, por lo que el club analiza con paciencia las opciones que ofrece el mercado.

Carlo Ancelotti conversando con Toni Kroos. / EFE

No obstante, el caso más importante es el del centrocampista organizador. Desde la marcha de Toni Kroos, el equipo evidencia la necesidad de incluir un perfil similar en la plantilla. Hasta el momento, el club se ha negado, alegando que la inversión en futbolistas como Tchouameni, Camavinga, Bellingham o Arda Güler, además de la presencia de Fede Valverde, eran suficientes para la zona ancha del campo.

A pesar de todo, los resultados empiezan a contradecir el pensamiento de la cúpula del conjunto blanco, por lo que la llegada de un organizador ya es casi una obligación. Son varios los nombres que han sonado. Perfiles como Vitinha serían ideales, pero sacar al portugués del PSG parece imposible a día de hoy. La otra opción es la de optar por un futbolista más joven y con talento por explotar, como es el caso de Kees Smit.

La posibilidad de Enzo Fernández

Desde Inglaterra son varios los medios que insisten en vincular el nombre de Enzo Fernández al Real Madrid. El argentino es el líder del Chelsea. Tiene un valor de mercado de 85 millones de euros y contrato hasta 2032, mientras el club londinense no tiene necesidad ni intención alguna de deshacerse de uno de sus futbolistas más preciados.

Con todo ello, el fichaje parece una utopía. No es lo que piensan medios como BBC, que hace unos días afirmó que el centrocampista argentino admira al Real Madrid, aunque el conjunto blanco no se decantaría por él en un futuro próximo.

Enzo Fernández, clave en el Chelsea / NEIL HALL / EFE

Otro medio especializado en fichajes como CaughtOffside va más allá e informa que el equipo que preside Florentino Pérez sí está siguiendo de cerca al futbolista, aunque solo activaría la operación en caso de una improbable salida de Jude Bellingham.

Con el Madrid poco predispuesto a gastarse una suma importante de dinero y el PSG tras la pista de Enzo, la realidad es que el equipo blanco tiene muy complicado llegar a un acuerdo con el Chelsea. Fuentes de Inglaterra sitúan el precio de salida del futbolista en 100-110 millones de euros, aunque la cantidad podría elevarse todavía más dependiendo de la actuación del jugador en el Mundial. Una operación muy complicada se mire por donde se mire.