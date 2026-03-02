Sitúan a Barça y Madrid en la lucha por Adam Wharton

El mercado de fichajes de verano cada vez está más cerca y los rumores se intensifican. No es de extrañar que Barça y Madrid aparezcan en noticias relacionadas con distintos futbolistas. En ocasiones el interés es real y en otras es una estrategia que algunos agentes utilizan a modo de filtración con la intención de encarecer movimientos o poner el foco sobre sus representados.

Desde Inglaterra colocan ahora a los dos grandes del fútbol español en la lucha por un jugador llamado a cambiar de aires en los próximos meses. Se trata de Adam Wharton, futbolista del Crystal Palace. Según apunta The Sun, tanto Barça como Real Madrid están detrás del fichaje por sus cualidades y su estilo de juego.

Adam Wharton ha enamorado a Inglaterra / EFE

El fichaje no tiene mucho sentido en clave blaugrana teniendo en cuenta la cantidad de centrocampistas de nivel que tiene el club actualmente en sus filas y el precio del traspaso. Sin embargo, sí es un nombre que sonó con fuerza hace medio año para el Real Madrid.

El equipo madridista tiene varios objetivos en mente de cara al próximo verano y uno de ellos es el fichaje de un centrocampista de carácter organizador. Wharton puede no ser exactamente eso, pero sí ayudaría en algunos aspectos en los que el conjunto que dirige Arbeloa tiene algunos problemas, como la velocidad en la circulación de balón.

Elliot Anderson, ante Países Bajos / EFE

En cualquier caso, el fichaje de Wharton no será precisamente barato, lo que podría alejar al Real Madrid de la operación. El Crystal Palace no tiene pensado deshacerse de uno de sus emblemas salvo que la cantidad que llegue a las arcas del club inglés sea considerable.

Otros conjuntos de la Premier League como el Manchester United, el Liverpool o el Manchester City van detrás de los servicios del centrocampista, lo que podría encarecer todavía más la operación. El inglés, que incluso tiene opciones de ir al Mundial este verano, es una de las grandes sensaciones de la campaña a sus 22 años.

Su compatriota Elliot Anderson (23 años), futbolista del Nottingham Forest que también ha sonado para el Real Madrid, será otro de los nombres a tener en cuenta este verano. No obstante, desde Inglaterra transmiten que sacar al centrocampista del Nottingham Forest será todavía más caro que al futbolista del Crystal Palace.