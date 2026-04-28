Situación límite con Carvajal

El Madrid está roto por dentro. El vestuario blanco está dividido y las evidencias son cada día más claras. Algo que ha terminado con la segunda temporada seguida sin títulos en el Bernabéu y que puede ocasionar cambios muy importantes este mercado de verano.

Uno de los principales focos de tensión en este final de curso es la figura de Dani Carvajal. El capitán blanco no tiene una buena relación con Arbeloa; hay que recordar que el 2 fue quien 'retiró' al técnico salmantino en su etapa de futbolista. La relación entre ambos no es buena, como se ha comprobado en rueda de prensa cuando le han preguntado por Carvajal o por los prácticamente nulos minutos que le ha dado desde su llegada.

La pasada semana se quedó sin jugar ni un minuto en La Cartuja ante el Real Betis, pero las cámaras de Movistar+ lo captaron y se terminó convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del encuentro.

Hay dos vídeos que enfadan al madridismo. El primero pasa en el último minuto de la primera parte. El capitán, Asencio y Mastantuono se disponían a irse del campo cuando el árbitro añadió un poco más de lo esperado. Los dos últimos se quedaron en el banquillo, mientras que el lateral se marchó solo al vestuario mientras el partido seguía en marcha. La mirada de Arbeloa lo dice todo. Hay algo que no funciona ahí.

Carvajal es suplente en el Madrid por detrás de un Trent Alexander-Arnold bastante criticado. Eso sí, el salmantino lo sigue poniendo en todos los onces, dejando al madrileño en el banco. En una de las jugadas de la segunda parte, el inglés no siguió a su marca en una contra del Betis y volvió hacia su portería caminando, algo que se le critica mucho.

Fue en ese momento cuando las cámaras de Movistar captaron al capitán merengue criticando a su compañero, haciendo el gesto de que caminaba con las manos.

El lateral de Leganés termina contrato este mismo verano en el Real Madrid y su continuidad sigue siendo una gran duda. Además, Carvajal esperaba estar en el Mundial, pero sus pocos minutos con el conjunto blanco esta temporada lo dejan muy tocado de cara a la convocatoria de Luis de la Fuente.