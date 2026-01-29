Siro López señala a los jugadores del Madrid: "Parece la Casa de Tócame Roque"

El Real Madrid volvió a sufrir una dura derrota esta temporada. Los de Álvaro Arbeloa quedaron fuera del 'Top 8' de la Champions tras caer por 4-2 ante el Benfica, entrenado por el exmadridista José Mourinho. Fue una noche en la que el madridismo le pidió más al equipo y, sin embargo, este no estuvo a la altura de la exigencia del choque.

La imagen del conjunto blanco volvió a dejar muchas dudas, especialmente por la sensación de desorden y falta de compromiso colectivo. El resultado no solo refleja una derrota deportiva, sino también un problema más profundo que viene repitiéndose en los últimos partidos importantes. El gol de Trubin de cabeza, portero del Benfica, fue la gota que colmó el vaso.

La prensa fue contundente con el Real Madrid, por la imagen ofrecida y por tener que jugar, a partir de marzo, dos partidos más en competición europea. El periodista Siro López analizó el encuentro y mostró su enfado con el rendimiento del Real Madrid. “El año pasado fui muy duro con Ancelotti, y por eso este año he tenido que pedir perdón. Ancelotti, luego Xabi Alonso, ahora Arbeloa… Está claro lo que pasa. Estos jugadores se creen que pueden ganar sin correr solo por tener en la camiseta el parche de las 15 Champions”, decía el periodista español en una de sus intervenciones más críticas, en X.

Señala la actitud de los jugadores

Las actitudes individuales también fueron duramente señaladas. “Vinícius te monta el número, Rodrygo sale y se gana una expulsión por doble cartulina amarilla… es una imagen que parece la Casa de Tócame Roque. Somos el hazmerreír de la gente”, afirmaba en su directo de YouTube, reflejando el malestar generalizado. 'La casa de Tócame Roque' es una expresión popular española que simboliza el desorden, el caos absoluto, la confusión y los constantes alboroto o riñas. Proviene de una corrala real del siglo XIX en Madrid (calle del Barquillo) conocida por sus conflictos, vecindad ruidosa y descontrol.

En cuanto a Jude Bellingham, el análisis fue algo más matizado. “La duda que tengo con Bellingham es que, en actitud y en correr, sí corre; no lo pondría en la lista de los que se escaquean. La duda es si ayer, con un 4-4-2, hubiera jugado mejor. Si estuviera más arropado, podría haber rendido mejor”, explicó.

La sensación general durante el partido fue clara para muchos aficionados. “Parecía que jugaban con uno más los del Benfica. Igual que dijimos contra el Atlético de Madrid que Simeone le había ganado la partida a Alonso, yo creo que ayer Mourinho le ganó la partida a Arbeloa”, aseguraba el periodista, apuntando directamente al banquillo.

Según su opinión, la inexperiencia del técnico fue determinante. “Se notó la falta de experiencia y, sobre todo, se notaron las ataduras que tiene Álvaro”, insistió, señalando una toma de decisiones condicionada por el contexto y la presión del cargo.

“Me gustó que tomara la decisión al inicio de la segunda parte con la sustitución de Tchouaméni; sí que toma decisiones rápidas, pero las toma con demasiadas ataduras. Lo correcto es que hubiera hecho esos cambios, pero no quitando a quien lo estaba haciendo bien”, concluyó.